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Okur Postası 'Köklü Değişim dergisi yine dopdolu'
Okur Postası

'Köklü Değişim dergisi yine dopdolu'

Gazetemiz okurlarından İlhan Demir, "Köklü Değişim dergisi yine dopdolu" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 11:25:00 -
'Köklü Değişim dergisi yine dopdolu'

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yoğun bir gündem ve tartışmaların arasında açıldı. Müslümanların tarifsiz sevinç gösterileri altında farklı bir anlam kazanan bu açılış, beraberinde bir başka tartışmayı da gündeme getirdi: “Sıra Hilafette mi?” Türkiye gündemi çok değişken bir şekilde seyrediyor. Çoğu zaman dünün gündemi bugün; bugünün gündemi yarın unutuluyor. Fakat biz Köklü Değişim Dergisi olarak düşündük ki “Ayasofya ve Hilafet” Müslümanların iki büyük özlemidir; İslam ümmeti nezdindeki yeri de geçici sanal gündemler minvalinde heba edilmemelidir. Bu sebeple dergimizin Eylül sayısını Ayasofya bağlamında Hilafet ve cumhuriyet tartışmalarına özel hazırlayalım istedik. Bu minvalde Ayasofya’nın tarihi süreci, İslam’la nasıl huzur, şeref ve izzet kazandığı, “İstanbul’un Fethi ve Yeni Bir Çağa Kapısını Açan Ayasofya” başlıklı konular ve daha birçok konu bu sayıda sizleri bekliyor. İletişim için: 0312 229 77 91

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