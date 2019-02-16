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Köken: "Bütün mesele 2023’e bu ülkenin nasıl geleceğiyle ilgilidir"

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, "Bütün mesele 2023’e bu ülkenin nasıl geleceğiyle ilgilidir.

16 Şubat 2019 Cumartesi 23:43
Köken: "Bütün mesele 2023’e bu ülkenin nasıl geleceğiyle ilgilidir"

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, "Bütün mesele 2023’e bu ülkenin nasıl geleceğiyle ilgilidir. Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüz yılına dik, diri ve müreffeh girmek zorunda” dedi.



Erzurumlular, Eyüpsultan Kültür Merkezi’nde "istişare yemeği" programında bir araya geldi. İstişare yemeğine davetli olarak katılan, AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, salonda bulunanlara seslendi. Köken, yerel seçimlerin önemine dikkat çekerek, “2019-2023 yerel seçimlerini sadece bir belediye seçimleri olarak algılamayın. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüz yıla geçiş dönemidir. Yani 2023’te Türkiye ilk yüz yılını tamamlayacak, ikinci yüzyıla geçecek. Nasıl geçeceğimize hepimiz karar vereceğiz. Güçlü mü, zayıf mı, rahatsız mı, Osmanlı’nın hasta adam profilini hatırlayın geçmişe bir dönün o dönemin serüvenine bir bakın bir de bu dönemde ki serüvene bakın” diye konuştu.



“Kimse Cumhurbaşkanımızı anlamadı”


Programda Gezi olayları ve 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına değinen Köken, “Gezi olaylarını başlattılar, ağaç kesiliyor diye kıyamet kopardılar ve Taksim Meydanı’na ‘İstanbul 1453’te işkal edildi’ pankartı astılar. Türkiye’de dolar fırladı, faiz arttı.Tabi bu olaylar olunca kimse Cumhurbaşkanımızı anlamadı. Sonra ne oldu? 15 Temmuz 2016 oldu. Onu da yine milletimizin feraseti, milletimizin dirayeti, milletimizin dik duruşu çözdü. Bütün mesele 2023’e bu ülkenin nasıl geleceğiyle ilgilidir. Sadece o orada başkanmış, o belediye başkanıymış diye bakmayın, Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüz yılına dik, diri ve müreffeh girmek zorunda. Kalkınma yerelde başlar, biz yerelden bu ülkeyi kalkındırırsak Türkiye Cumhuriyeti kalkınmış bir ülke olacaktır. Ben İstanbul’daki derneklerin, kendi yöreleriyle bu denli ilgileniyor olmasından çok memnun oluyorum. Çünkü İstanbul Anadolu’yu, Anadolu da ülkeyi kalkındıracak“ şeklinde konuştu.



Konuşmasının ardından salonda bulunan vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Adayı Köken, vatandaşlarla fotoğraf çektikten sonra alkışlar eşliğinde salondan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 23:43
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