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Kök hücre tedavisi nedir? Kök hücre hangi hastalık için kullanılır?

İnsan sağlığında önemli bir yere sahip farklı tipte yüzlerce hücre vardır. Bu hücreler vücudun her gün çalışmasını devam ettirmek için görev yaparlar. İşte bu işleri yapan hücreleri oluşturma görevini kök hücreye üstlenir. İşte kök hücre ile bilinmesi gerekenler.

04 Aralık 2018 Salı 10:09
Kök hücre tedavisi nedir? Kök hücre hangi hastalık için kullanılır?

İnsan sağlığında önemli bir yere sahip farklı tipte yüzlerce hücre vardır. Bu hücreler vücudun her gün çalışmasını devam ettirmek için görev yaparlar. İşte bu işleri yapan hücreleri oluşturma görevini kök hücreye üstlenir. İşte kök hücre ile bilinmesi gerekenler.

Kök hücreler, iyileşmeyi hızlandırmak, cilt kalitesini arttırmak ve genellikle kozmetik prosedürlerin sonuçlarını arttırmak için kullanılır. Kök hücre alanındaki yenilikler, kozmetik ve rekonstrüktif uygulamalarda gün geçtikçe daha çok kullanılmaktadır. Kök hücreler, kozmetik prosedürlerin sonuçlarını geliştirmek için büyük bir potansiyele sahiptir. Kök hücreler birçok amaç için kullanılabilir.

Tıbbi prosedürlerde;

Kök hücreler, damar içine enjekte edilebilir, ekleme enjekte edilebilir, sorunlu alanlara ve diğer dağıtıcı yerlere enjekte edilebilir.

Kozmetik prosedürlerde kök hücre kullanılır. Kök hücreler, iyileşmeyi hızlandırmak, cilt kalitesini arttırmak ve genellikle kozmetik prosedürlerin sonuçlarını arttırmak için kullanılır. Kök hücreler, vücut tarafından yapılan iyileşmenin çoğundan sorumludur. Ayrıca bağışıklık sistemimizi de sıklıkla çok faydalı şekillerde etkilerler. Kozmetik prosedürlere yardımcı olmak için kök hücrelerin bu özellikleri kullanılmaktadır. En basit ve en sık yapılan kozmetik kök hücre prosedürü, kök hücrelerin cilde ve yüzün destekleyici dokularına enjekte edilmesidir. Kök hücreler, şırınga ve lokal anestezi kullanılarak kendi yağınızdan az miktarda alınmasıyla elde edilir. Kök hücreler küçük iğneler kullanılarak doğrudan yüze enjekte edilir. Bunun cildi sıkılaştırdığı, küçük çizgileri iyileştirdiği ve yaşlılık lekelerini hafiflettiği görülmüştür.

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 10:09
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