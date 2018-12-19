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"Kök hücre bağışlayarak" yargılanmaktan kurtuldular

Samsun'da bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan 2 kişi, Türk Kızılayına kök hücre bağışında bulunmaları şartını kabul etmeleri sayesinde şikayetçi ile uzlaştı

19 Aralık 2018 Çarşamba 14:24
"Kök hücre bağışlayarak" yargılanmaktan kurtuldular

SAMSUN (AA) - Samsun'da bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan 2 kişi, Türk Kızılayına kök hücre bağışında bulunmaları şartını kabul edince yargılanmaktan kurtuldu.

Atakum ilçesinde 12 Ekim'de Vedat K. ve yeğeni S.G. ile İ.Ç. arasında yaşanan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

Olayın ardından İ.Ç'nin savcılığa giderek kendisini darbettikleri iddiasıyla şikayetçi olması üzerine Vedat K. ve S.G. hakkında "basit yaralama, tehdit ve hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma dosyasının Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna yönlendirilmesinin ardından uzlaştırmacı tarafından bir araya getirilen taraflar, Vedat K. ve S.G'nin Türk Kızılayına kök hücre bağışında bulunması koşuluyla uzlaştı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Türk Kızılayına ait bağış tırına giden Vedat K. ve S.G, kök hücre bağışında bulunarak uzlaşma şartını yerine getirdi.

S.G. ve Vedat K. daha sonra meydanda, üzerinde "Donör ol hayat kurtar" yazısı bulunan tişört giyerek, vatandaşlara kan ve kök hücre bağışıyla ilgili bilgilendirici broşür dağıttı.

Vedat K, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her insanın başına gelebilecek bir hata yaptığını belirterek, "Uzlaştırma memurları sayesinde gönüllü olarak kök hücre bağışında bulunduk. Herkesi kök hücre bağışında bulunmaya davet ediyoruz." dedi.

Uzlaştırmacı Arslan Üner de Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Uzlaştırma Kurumunun faaliyetleri kapsamında tarafların kök hücre bağışı şartıyla uzlaştığını vurgulayarak, kurumlarının sosyal faydayı ön plana çıkaran, sosyal yaralara pansuman olacak işleri hayata geçirdiğini kaydetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:24
  1. kök hücre bağışı
  2. Samsun
  3. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu
  4. Türk Kızılayı
  5. uzlaşma

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