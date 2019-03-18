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Koğuşta bir hükümlüyü yaralayan cezaevi firarisi 1 haftalık takiple yakalandı

Kocaeli’de tutuklu bulunduğu cezaevinde tartıştığı hükümlüyü yüzünden bıçaklayarak kaçan şahıs, polisin 1 haftalık takibi sonucu yakalandı.

18 Mart 2019 Pazartesi 19:18
Koğuşta bir hükümlüyü yaralayan cezaevi firarisi 1 haftalık takiple yakalandı

Kocaeli’de tutuklu bulunduğu cezaevinde tartıştığı hükümlüyü yüzünden bıçaklayarak kaçan şahıs, polisin 1 haftalık takibi sonucu yakalandı.


Olay, yaklaşık 10 gün önce Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Yarı Açık Cezaevinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir suçtan tutuklu bulunduğu Kandıra Yarı Açık Cezaevinde tartıştığı M.A. (28) adlı mahkumu kesici aletle yüzünden yaralayan K.E. (23), cezaevinden firar etti. Olayda yüzünden ağır yaralanan M.A. tedavi altına alınırken, K.E.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan 1 haftalık takip sonrasında yeri tespit edilen K.E., İzmit Fatih Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyete götürülen K.E.’nin sorgusunda cezaevine yasaklı madde sokmak ve hırsızlık suçlarından hakkında 12 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.E., cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 19:18
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