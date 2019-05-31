0553 313 94 23

Köfteci dükkanındaki fuhuş operasyonunda 9 tutuklama

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli polisi tarafından bir köfteci dükkanına düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 25 kişiden 9’u tutuklandı.

31 Mayıs 2019 Cuma 18:20
Köfteci dükkanındaki fuhuş operasyonunda 9 tutuklama

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli polisi tarafından bir köfteci dükkanına düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 25 kişiden 9’u tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Gebze’de bir köfteci dükkanında fuhuş pazarlığı yapıldığı ihbarını alan İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri inceleme başlattı. İhbar sonrası köfte dükkanını takibe alan polis ekipleri, A.A. (45) adlı kadının işlettiği iş yerinde garson rolündeki yabancı uyruklu kadınların iş yerine köfte yeme bahanesiyle gelen müşterilere pazarlandığını tespit etti. Yaklaşık 2 aylık takibin ardından işletmeci A.A. ve iki aileye mensup 17 şüphelinin yurt dışından getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara tehdit ve şantaj ile zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edildi. Bunun üzerine tespit edilen şahısların yakalanması için Gebze, Çayırova, Darıca ve Trabzon’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda fuhuş yaptığı belirlenen 7’si yabancı uyruklu 8 kadın ile kadınlara tehdit ve pasaportlarına el koyarak zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahıslardan Gebze Adliyesine sevk edilen 17 kişiden kadınları tehdit ve şantajla fuhşa zorladıkları iddia edilen 9’u tutuklanırken 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Gözaltına alınan 4 Özbekistan, 2 Kırgızistan ve 1 Türkmenistan uyruklu kadın ise sınır dışı edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 18:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orgeneral Çetin bayram trafiğini denetledi
    1. Orgeneral Çetin bayram trafiğini..
    2. Kediler yakaladı, duyarlı vatandaş..
    3. Çocukların oynadığı oyunda PKK..
    4. Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı
    5. Alman hükümeti elektrikli otomobillere..
    6. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    7. Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü..
    8. İçişleri Bakanlığından "Silivri..
    9. Suriye Türkmenlerinden Kerkük'teki..
    10. Rusya’nın AB Temsilcisi Chizhov:..
    11. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlerin..
    12. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
    13. UEFA'dan Barış Telli paylaşımı
    14. İzmir'de kaçakçılık operasyonu
    15. Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur..
    16. Bafra’da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    17. Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 3..
    18. Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı
    19. Samsun'da hırsızlık operasyonu
    20. Tosya’da öldürülen 3 kişi toprağa..
    21. Öğrenci servisinin freni patladı,..
    22. A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı
    23. HSK'nin 2019 yılı ana kararnamesi
    24. Rüşvet iddiasında 2 memur adli..
    25. "İran nükleer anlaşmaya uymayı..
    26. Zonguldak'ta maden ocağında göçük
    27. Otobanda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
    28. Türkiye korkusu sardı: Eğer o da..
    29. Bakan Selçuk'tan öğrencilere başarı..
    30. Bugün (31 Mayıs) İstanbul, Ankara,..
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı