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Kofi Annan öldü mü? Kofi Annan neden vefat etti? Kofi Annan kimdir? Annan Planı nedir?

Kofi Annan kimdir? Son dakika BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan öldüğü açıklandı. Peki Kofi Annan neden öldü? Kofi Annan kaç yaşında öldü? Kofi Annan'ın Kıbrıs'taki tarafların uzlaşmasına zemin oluşturması amacıyla masaya getirdiği Annan Plan 11 Kasım 2002'de Türk ve Rum tarafına sunmuştu. Annan Planı'na KKTC 64,91 kabul ederken, Rum kesimi yüzde 75,38 oranında red cevabı vermişti.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:50
Kofi Annan öldü mü? Kofi Annan neden vefat etti? Kofi Annan kimdir? Annan Planı nedir?

Kofi Annan kimdir? Son dakika BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan öldüğü açıklandı. Peki Kofi Annan neden öldü? Kofi Annan kaç yaşında öldü?

Kofi Annan, 8 Nisan 1938 tarihinde Gana'nın Kumasi şehrinde doğdu. Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçre'de tamamladı. Bunun yanında İngilizce ile Fransızca dilerini de öğrendi. Daha sonra Birleşmiş Milletler'de çalışmaya başladı. 13 Aralık 1996'da Birleşmiş Milletler'in yedinci genel sekreteri olarak seçildi. 2001'de de Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Annan 10 yıllık hizmetinin ardından 1 Ocak 2007'de görevini Güney Koreli Ban Ki-Moon'a devretmiştir. Kofi Annan kaldırıldığı hastanede organ yetmezliği nedeniyle 80 yaşında hayatını kaybetti.

Annan Planı, Türk ve Rum kesimleri halinde bölünmüş Kıbrıs Adası'nın bağımsız bir devlet olarak birleştirilmesini öneren Birleşmiş Milletler planıydı. Adını, planı ortaya atan BM eski genel sekreteri Kofi Annan'dan almıştı. Annan Kıbrıs'ta iki tarafı bir araya getirmeye en çok yaklaşan isim olmuştu. Plan, Kıbrıs adasının İngiliz üsleri bölgesi haricinde kalan kısımlarının bağımsız ve federal nitelikte bir devlet olacak şekilde birleştirilmesini öngörüyordu. Plan gereğince Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki bakanlıkların en az üçte biri Türklerden oluşacaktı. Devlet başkanlığı ve başbakanlık makamları 10 ayda bir Türkler ve Rumlar arasında el değişecekti.

Nisan 2004'de KKTC ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yapılan referandumlar ile oylamaya sunulan plan, Türk tarafından %64.91 oranında kabul gördüğü halde Rum oylarının %75.38'i red şeklinde olduğundan hayata geçirilemedi. Birleşme umutları suya düştü.

Annan Planı nedir?

 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Kıbrıs'taki tarafların uzlaşmasına zemin oluşturması amacıyla masaya getirdiği plan 11 Kasım 2002'de Türk ve Rum tarafına sunulmuştu.

Annan Planın ana hatları şöyle olmuştu:

Devlet yapısı iki kurucu devletten oluşan, tek bir uluslararası kişilik ve egemenlik öngörülüyor.

İki kurucu devlet eşit hak ve yetkilere sahip olacak,

İki kurucu devletin ve federal hükümetin ayrı polis teşkilatları olacak.

Kuzey'e dönecek Rum göçmenlerin oranı yüzde 21'den 18'e inecek.

Kıbrıs Türk kesiminin toprağı yüzde 7 azaltılarak, adanın yüzde 29'una eşitlenecek, böylece yaklaşık 120 bin Rum hem evlerine dönmüş hem de Rum yönetimi altında kalmış olacak.

Kıbrıs 9 üyeli başkanlık konseyi tarafından yönetilecek. Üyelerden 6'sı Rum, 3'ü Türk olacak. Üyelerden üçünün oy hakkı olmayacak.

Başkanlık Konseyi'nde beşer yıl süreyle görev yapacak üyeleri parlamento seçecek

Her ikisi de beşer yıl görev yapan 48'er üyeli senato ve temsilciler meclisi

Senatoda 24 Türk ve 24 Rum temsil edilecek, Rumların kuzeyi temsil etme hakkı olmayacak. Avrupa Birliği konularında Kıbrıs'ı temsil etmek üzere her iki taraftan birer bakan olacak.

İki kesimin yaşam standartları dengelenene kadar Kıbrıslı Rumların kuzeyde mülk edinmesine kısıtlamalar gelecek.

Türk tarafı Avrupa Birligi'ne üye olduktan sonra da adada asker bulundurabilecek.

Karpaz bölgesindeki Rumlar ile güneydeki bazı Türk köylerinde yaşayan Türklere dini, kültürel haklar verilecek

Türkiye, Yunanistan ve İngiltere garantör güç olarak kalacak.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:50
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