0553 313 94 23

Kofi Annan hayatını kaybetti

BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan 80 yaşında hayatını kaybetti.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:44
Kofi Annan hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) eski Genel Sekreteri Kofi Annan, 80 yaşında İsviçre'nin Bern kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1938 yılında Gana'da doğan Annan, 1997-2006 yılları arasında BM Genel Sekteri olarak görev yapmıştı. Çalışmalarından dolayı Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Annan, Kıbrıs'ta iki tarafında oylamasına sunulan ancak Rumların kabul etmeyerek barış umutlarını suya düşürdüğü Annan Planı'na da ismini vermişti.

Kofi Annan, BM Genel Sekreteri olarak görev yapan ilk siyahi Afrikalıydı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:44
  1. Ölüm
  2. BM Sekreter
  3. Kıbrıs
  4. Kofi Annan
  5. Kofi Annan hayatını kaybetti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'ye Janssen şoku! Kesinleşti
    1. Fenerbahçe'ye Janssen şoku! Kesinleşti
    2. Şanlıurfa'da 2 yıldır aranan cinayet..
    3. Nehirde kaybolan Batuhan'dan acı haber..
    4. 6 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi
    5. İzmir'de oyun havası dehşeti! Damat..
    6. Beykoz'da yokuş aşağı giden araç takla..
    7. Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri..
    8. UKOME'den sarı taksiler için flaş karar!
    9. Bursa’da gençlerin kavgasında kan aktı
    10. Kastamonu’da zabıta memuru, arkadaşını..
    11. Sağlık Bakanlığı'ndan bayram genelgesi
    12. Niğde'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 1..
    13. Düğünde oyun havası kavgası: 1 ölü
    14. Yalçın Akdoğan'ın yeni görevi belli oldu
    15. Sırbistan Futbol Federasyonundan flaş..
    16. Çanlar Netanyahu için çalıyor!..
    17. Hacı adayları yarın Arafat'a çıkacak
    18. 27 yaşındaki Fransız genç Müslüman oldu
    19. Başkan Erdoğan oyunu kullandı
    20. Avrupa ülkesinde Putin krizi! İstifa..
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    İmam atandığı köyü imar etti
    İmam atandığı köyü imar etti
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    İkiyüzlü din istismarcıları
    İkiyüzlü din istismarcıları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?