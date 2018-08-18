Kofi Annan hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) eski Genel Sekreteri Kofi Annan, 80 yaşında İsviçre'nin Bern kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1938 yılında Gana'da doğan Annan, 1997-2006 yılları arasında BM Genel Sekteri olarak görev yapmıştı. Çalışmalarından dolayı Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Annan, Kıbrıs'ta iki tarafında oylamasına sunulan ancak Rumların kabul etmeyerek barış umutlarını suya düşürdüğü Annan Planı'na da ismini vermişti.

Kofi Annan, BM Genel Sekreteri olarak görev yapan ilk siyahi Afrikalıydı.