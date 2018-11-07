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Erwin Koeman geleceği hakkında konuştu

Koeman, "Önümüzde bizi bekleyen 2 maç var. Benim için en önemli konu bu 2 maça iyi şekilde hazırlanmak. Daha sonra milli maç arası olacak. Bana göre Fenerbahçe bu dönemde kararını alacaktır" açıklamasını yaptı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 21:15
Erwin Koeman geleceği hakkında konuştu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Belçika’nın Anderlecht takımıyla karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Teknik Sorumlu Erwin Koeman basın toplantısında konuştu. Sahalarında oynadıklarını belirterek sözlerine başlayan Koeman, “Evinizde oynuyorsanız kazanmaya ihtiyacınız vardır. Rakibimiz de galibiyete ihtiyacı olarak geliyor buraya. Geçtiğimiz cumayla ilgili memnuniyet duyuyorum ama önemli olan bir sonraki maçınızdır. Bu konuda inancım tam ama bunu sahada göstermek istiyoruz” dedi. Derbiyle ilgili soruyu yanıtlayan Koeman, “Cuma günü de söyledim. Maç sonunda gördüklerimden dolayı mutlu değilim. Ama görüntüler yalan söylemez. Anlamadığım durumlar var. Soldado, Belhanda tarafından saldırıya uğruyor, Belhanda sarı kart, Soldado kırmızı kart görüyor. Ayrıca Yiğithan, Serdar Aziz tarafından itiliyor. Ayrıca Serdar Aziz, Yiğithan’a yumruk atıyor. Görüntüler yalan söylemez” ifadelerini kullandı. 

“MİLLİ MAÇ ARASINDA HER ŞEY NETLEŞİR” 
Fenerbahçe’deki teknik direktör konusuyla ilgili olarak konuşan Koeman, “Benim içi bu konu son derece açık. Önümüzde bizi bekleyen 2 maç var. Birisi yarın ve diğeri Pazar günü. Chris ile benim için en önemli konu bu 2 maça iyi şekilde hazırlanmak. Daha sonra milli maç arası olacak. Bana göre Fenerbahçe bu dönemde kararını alacaktır. Benim için en önemlisi bu 2 maç, bu sorunun cevabını daha sonra hepimiz göreceğiz” diye konuştu. Takımı nasıl oynatacağı yönünde de konuşan Erwin Koeman, “Kafamdaki ideal dizilişi eğer burada kalırsam söyleyeceğim. Birçok farklı sistemde oynayabilirsiniz ama oyunculara bakarak buna uyan sistemi yaparsınız. Geçmişte ne olduğuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Phillip de şanssız maçlar yaşadı. Geçtiğimiz Cuma günü 4’lü savunmayla oynadık ve iyi bir sonuç verdi. Kadromuzda normalde 3 forvet var ve oyuncular için hangi sistem daha iyidir, buna karar vermek istiyoruz. Ben yarın ne yapacağımızı ve ne yapmak istediğimizi biliyorum. Ama yarın herkes bunu görecek” diyerek sözlerini tamamladı. 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 21:15
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