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KodlAğrı Şampiyonları Estonya’yı ziyaret etti

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), İçişleri Bakanlığı’nca düzenlenen yarışmada sosyo-ekonomik kategoride birinci olan KodlAğrı Projesi’nin ekibi için Estonya’ya gezi düzenledi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:32
KodlAğrı Şampiyonları Estonya’yı ziyaret etti

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), İçişleri Bakanlığı’nca düzenlenen yarışmada sosyo-ekonomik kategoride birinci olan KodlAğrı Projesi’nin ekibi için Estonya’ya gezi düzenledi.


İçişleri Bakanlığı’nın geçtiğimiz Nisan ayında düzenlediği “Projem Türkiye; Mülki ve Yerel Yönetimlerde Yeni Fikirler ve Örnek Uygulamalar Yarışması”na 1102 proje başvurusu yapıldı. Ağrı’da farklı okullarda okuyan öğrencilerin hazırladığı “KodlAğrı Projesi” sosyo-ekonomik kategoride birinci seçildi. Serhat Kalkınma Ajansı bu yarışmada dereceye giren öğrencilerin bilgi ve becerilerinin artması, vizyon kazanmaları ve özgüvenlerini arttırmak amacıyla Estonya’ya teknik gezi düzenledi.


Proje ekibinden seçilen 12 öğrenci, 2 öğretmen ve şube müdüründen oluşan 15 kişilik ekip, bilişim alanında model ülke olmaya başlayan Estonya’daki üniversite ve bilişim firmalarını ziyaret etti. Gezinin ilk gününde Estonya’nın e-devlet sistemleriyle ilgili E-Estonia Briefing Merkezi’nde uzman olarak çalışan Florian Marcus, dijital kimlik kartı, çevrimiçi oy kullanımı, vergilendirme, e-çözümler gibi konularda öğrencilere sunum yaptı. Sunumdan sonra Jobbatical firmasına giden öğrencilere, burada Estonya’daki yazılım sektörü hakkında bilgi verildi. Öğrenciler, gezinin ikinci gününde Tallinn Teknoloji Üniversitesi’ni ziyaret etti. Üniversite öğrencileriyle yapılan tecrübe paylaşımının ardından, Ağrılı öğrenciler mühendislik bilimleri merkezi Taltech Mektory’e giderek laboratuvarları gezdi ve buradaki uzmanların yardımıyla robot yaptı. KodlAğrı Projesi ekibi gezinin son gününde Skype ofisini gezdi. Skype çalışanı Hüseyin Özcan tarafından öğrencilere çalışma sistemi ve bilişim teknolojisiyle ilgili bilgi verildi. Ziyaretlerin ardından öğrenciler, kent merkezindeki tarihi ve turistik mekanları gezerek şehir turu yaptı. SERKA Ağrı Yatırım Destek Ofisi uzmanı Vedat Sönmez’in eşlik ettiği KodlAğrı Proje ekibi, Estonya’daki ziyaretlerinin ardından Ağrı’ya döndü.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:32
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