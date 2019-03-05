KODA, ‘Kardelenler’ için sahneye çıktı

Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından eğitim desteği sağlanan yaklaşık 300 öğrenciye bir konser verdi. Kardelenleri klasik müzikle buluşturan gece, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Şef Rengim Gökmen’in yönettiği konserde; Mozart’ın ‘Divertimento’, Kaptanzade Ali Rıza Bey’in ‘Denizde Akşam’ ve bir tango eseri olan Por una Cabeza seslendirildi. Rengim Gökmen’in eserler ve klasik müzik hakkında bilgiler de verdiği konser, öğrencilerin coşkulu alkışlarıyla son buldu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Türkiye’de bir ilçe belediyesi tarafından kadrolu sanatçılar ile kurulmuş ilk oda orkestrası olan KODA, toplumun her kesimini sanatla buluşturmaya devam ediyor. 30 yılda 110 bin ‘Kardelen’e eğitim desteği vermiş olan ÇYDD iş birliğinde anlamlı bir konsere imza atmaktan da büyük mutluluk ve onur duyduk. Bilimle, kültürle, sanatla yetişen nesillerin; daha çağdaş ve güçlü bir Türkiye’nin mimarı olacağına inanıyoruz" dedi.