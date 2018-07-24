0553 313 94 23

Kod isimleri bile aynı çıktı! ‘DAYI’

Geçtiğimiz günlerde onlarca mensubu ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar ile ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı.

24 Temmuz 2018 Salı 08:53
Kod isimleri bile aynı çıktı! ‘DAYI’

Adnan Oktar suç örgütüne yapılan operasyonlar ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar hakkında ilginç bir bilgi ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili itirafçı olan bir örgüt mensubu Gülen'in kod adının Dayı olduğunu söylemişti. Aynı zamanda 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin elebaşı Fetullah Gülen'in bir diğer kod adının ise Kaptan olduğu biliniyordu.

KOD ADLARI AYNI

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla onlarca üyesi ile birlikte gözaltına alınan Adnan Oktar'ın kod adının da aynı terör örgütü elebaşı Gülen gibi 'Dayı' olduğu öğrenildi. Oktar'ın Gülen'in kod adını kullanması dikkat çekti.

Bilindiği televizyon kanalında vitrin olarak sergilediği 'kedicik' olarak lanse ettiği kadınlarla anılan Adnan Oktar'a yönelik Mali polis tarafından operasyon düzenlenmişti. Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu yüzlerce örgüt üyesi gözaltına alınmış, işlemleri ardından Oktar ve çok sayıda mensubu tutuklanmıştı.

OKTAR VE ÜYELERİNİN SUÇLARI

Oktar ve suç örgütü üyeleri hakkında; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, vergi usul kanununa muhalefet, özel hayatın gizliliğini ihlal, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması cinsel taciz, şantaj, halkı askerlikten soğutma, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet, hakaret, suç uydurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, terörle mücadele kanununa muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, rüşvet, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, tehdit, cebir, iftira, alan tanıklık, eziyet suçlarından soruşturma yürütülüyor.


(Sabah)
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 08:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    1. 3. havalimanı personel alımı 3...
    2. MÜSİAD ‘Bor’a dikkat çekti
    3. Kanser hücrelerinin çoğalmasını..
    4. Sol kolda karıncalanma neden olur?
    5. Dünyaca ünlü isimden Mesut Özil'e destek
    6. "Sen kediciksin" diyerek Hac parasını..
    7. Piyasalar Merkez Bankasına odaklandı
    8. CTE gardiyan infaz koruma memuru sözlü..
    9. Valilik'ten flaş kontrollü patlama..
    10. Ankara Valiliği'nden kontrollü patlama..
    11. 1994'ten gün alan 25 yaşındakiler de..
    12. Meclis'te HDP'li Ahmet Şık'ı susturan..
    13. THY kariyer ilanları 2018
    14. Bütçeye Küresel Ayar
    15. İlaçlar nasıl saklanmalıdır?
    16. ABD'den Türkiye'ye ambargo kararı!
    17. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunan..
    18. M60 tanklarına ASELSAN desteği!
    19. İbrahim Tatlıses’den yapımcı Erol..
    20. Amerika'dan Türkiye'ye geçici ambargo..
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Minik Evrim'in anne ve babası tutuklandı
    Minik Evrim'in anne ve babası tutuklandı
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman