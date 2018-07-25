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Şarlatanların kod adları bile aynı: Dayı!

FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen'in ve Adnan Oktar'ın kod adlarının bile aynı olduğu ortaya çıktı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 07:24
Şarlatanların kod adları bile aynı: Dayı!

Aynı zamanda 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin elebaşı Fetullah Gülen'in bir diğer kod adının ise Kaptan olduğu biliniyordu. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla onlarca üyesi ile birlikte gözaltına alınan Adnan Oktar'ın kod adının da aynı terör örgütü elebaşı Gülen gibi 'Dayı' olduğu öğrenildi. Oktar'ın Gülen'in kod adını kullanması dikkat çekti.

KORUMASI TUTUKLANDI

Öte yandan Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a gönderilen ve Oktar'ın yakın koruması olduğu belirtilen Cüneyt Özyaşar, tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 169 oldu.

(Sabah)

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 07:24
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. adnan oktar
  4. FETÖ
  5. Fetullah Gülen

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