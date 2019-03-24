Kod adı: Zübeyir! O FETÖ'cünün kimliği ortaya çıktı

Ankesörlü telefon soruşturması kapsamında alınan ifadeler, karanlık noktaları tek tek aydınlatıyor. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir isim daha itirafçı oldu. 27 yıl TSK içerisinde görev alan emekli binbaşı E.Ö. kendisini askeri okullara hazırlayan ‘Zübeyir’ kod adlı mahrem imamı deşifre etti. FETÖ ile 13 yaşındayken 1992 yılında gittiği ortaokulda tanıştığını aktaran E.Ö., örgüte ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.

15 Temmuz’dan sonra KHK ile kapatılan YARSAV’ın eski Başkanı Murat Arslan’la ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

"Zübeyir istedi TSK’ya girdik"

Okul birincisi olduğunu belirten E.Ö., aynı okuldan ismini bilmediği bir kişinin çalışma grupları olduğunu ve onlarla çalışırsa lise sınavlarına daha iyi hazırlanacağını söylediğini aktardı. Kendisini ‘Zübeyir’ olarak tanıtan kişiyle tanıştırıldığını belirten E.Ö., “Yanında benim gibi ortaokul son sınıf öğrencisi Abdullah K. ve Atalay Ö. vardı. Gülen’in kitap ve vaazından sonra sohbet ederdik. Askeri liselerin önemli olduğunu söyleyerek bizim TSK’ya girmemizi istedi ve sınavlara hazırladı” dedi.

1999'a kadar görüşmüşler

Sınavlardan sonra Abdullah K. ile kendisinin Deniz ve Kara’yı kazandığını, ancak örgüt abileri Zübeyir’in isteği üzerine 1995 yılında Deniz Lisesi’ne kayıt olduklarını belirten E.Ö. şunları söyledi: “1999 yılına kadar Zübeyir bizim abiliğimizi yapmaya devam etti. Vaaz dinleyip kitap okurduk. Bir gün evin başka bir odasında Erdinç B. ve Hakan K. isimli üst sınıfta okuyan devrelerimi gördüm.”

Eski YARSAV başkanı çıktı

'Zübeyir' kod adlı kişiyle ilgili bilgi veren E.Ö., “Bu şahıs söz konusu yıllarda İstanbul Hukuk Fakültesi’nde öğrenciydi. 1992'den 1999'a kadar görüştüm. Daha sonra medyadan öğrendiğim kadarıyla Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Murat Arslan olduğunu öğrendim” dedi. Emekli binbaşı E.Ö., 15 Temmuz'dan sonra tutuklanan ve “silahlı terör örgütüne üyelik'ten 10 yıl ceza alan eski YARSAV Başkanı Murat Arslan’ı güncel fotoğraflarından da teşhis etti.

(Yeni Şafak)