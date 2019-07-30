Koçtaş'tan banyo ürünlerinde kazandıran kampanya

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, banyo, batarya ve tesisat ürün gruplarında geçerli olacak bir kampanya hazırladı.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, farklı model ve ölçülerdeki banyo dolabı, klozet, duş sistemi, batarya, set üstü aksesuarı, paspas gibi her ihtiyaca ve bütçeye uygun yüzlerce ürünü tek çatı altında buluşturan şirket, banyosunu yenilemek isteyenler için kazandıran bir kampanya sunuyor.

Kampanya kapsamında müşteriler, 8 Ağustos'a kadar Koçtaş Kart ile banyo, batarya ve tesisat reyonlarından yapacağı alışverişlerde her 300 liraya 50 lira puan, toplamda ise 200 lira puan kazanacak.

Kampanyadan kazanılan puanlar 31 Ağustos'a kadar kullanılabilecek.

Banyo, batarya ve tesisat ürün gruplarında geçerli kampanyadan Koçtaş mağazaları, "koctas.com.tr" ve Koçtaş mobil uygulaması aracılığıyla faydalanılabilecek.