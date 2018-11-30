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Koçtaş yeni yılı tasarruf ettiren kampanyalarla karşılıyor

Koçtaş, yaşam alanlarına uygun bütçelerle yenilik katmak isteyenlere fırsatlar sunuyor

30 Kasım 2018 Cuma 12:46
Koçtaş yeni yılı tasarruf ettiren kampanyalarla karşılıyor

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, 2018 yılını geride bırakırken müşterilerine 4 büyük indirim kampanyası ile yaşam alanlarının her köşesi için tasarruf yaratan çözümler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, yaşam alanlarına uygun bütçelerle yenilik katmak isteyenlere fırsatlar sunuyor. Büyük ÖTV ve KDV indirimleri, Enflasyonla Topyekun Mücadele Kampanyası, stoklarla sınırlı yüzde 60’a varan indirimler ve 20 TL altı pratik çözümlerle Koçtaş’ta yıl sonuna kadar fırsatlar devam ediyor.

31 Aralık’a kadar geçerli olacak indirim kampanyaları ile 2 bin TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz nakliye hizmetinden yararlanarak yaşam alanlarına en tasarruflu çözümlerle yenilik katmak #güzelfikir olarak sunuluyor.

- Koçtaş’ta büyük KDV ve ÖTV indirimi başladı

Koçtaş’ta tüm mobilya, bahçe mobilyası, banyo dolapları, mutfak dolapları, beyaz eşyalar ve ankastre fırınlarda geçerli olacak büyük KDV ve ÖTV indirimleri başladı.

Kampanya kapsamında sadece Koçtaş’ta bulunabilecek hemen teslim River marka Marmara banyo dolabı 369,90 TL’lik, 3 kapılı gardırop 549,90 TL’lik, Repita hazır mutfak bin 829 TL’lik, Beko No-Frost Buzdolabı 2 bin 789 TL yerine 2 bin 599 TL’lik ayrıcalıklı fiyatlarıyla satışa sunuyor.

Koçtaş Enflasyonla Topyekün Mücadele Kampanyası kapsamında binlerce üründe geçerli olacak kasada en az yüzde 10 indirim yapılıyor. Havaların soğuduğu bu günlerde Kumtel infrared ısıtıcı 119,90 TL yerine 107,90 TL’lik, Blyss Murlo elektrikli şömine bin 299 TL yerine 999,90 TL’lik, Baymak yoğuşmalı kombi 4 bin 999 TL yerine 3 bin 999 TL’lik, Kumtel fanlı ısıtıcı 84,99 TL yerine 71,99 TL’lik fiyatlarıyla evleri ısıtırken bütçeleri de rahatlatıyor.

Ayrıca Nicole tekli siyah sarkıt 89,99 TL yerine 69,99 TL’lik, şapkalı lambader 149,90 TL yerine 99,99 TL’lik, mint beyaz vazo 59,99 TL yerine 39,99 TL’lik fiyatlarla Koçtaş’ta yer alıyor. Dekoratif çerçeveler 9,99 TL’den başlayan ve dekoratif yastıklar ise 30 TL’nin altında fiyatlarla bulunabiliyor.

- Koçtaş’ta yüzde 60’a varan indirimlerle stoklar bitiyor

Koçtaş yıl bitmeden yaşam alanlarının ihtiyaçlarını karşılarken tasarruf etmek isteyenlere kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuyor. Yüzde 60’a varan indirim kampanyasında; Promo 3’lü çerçeve 9,99 TL yerine 6,99 TL’lik, küvet içi banyo paspası balık desenli 49,99 TL yerine 39,99 TL’lik, büyük makyaj malzemesi düzenleyici 29,99 TL yerine 12,99 TL’lik, Cooke&Lewis marka droplast sök-tak 2’li yavaş kapanan çocuk klozet kapağı 149,90 TL yerine 89,99 TL’lik, Artema marka Step banyo bataryası 349,90 TL yerine 299,90 TL’lik fiyatlarla bulunabiliyor. Kampanya kapsamında Klit marka ampuller yüzde 70’e, halat, zincir ve ipler yüzde 80’e, Mac Allester ve JCB markalı el aletleri yüzde 70’e varan indirimlerle aralık ayı sonuna kadar Koçtaş’ta olacak.

- 20 TL altındaki pratik çözümler Koçtaş’ta

Koçtaş, 20 TL altındaki at sepete ürünlerinden, her bütçeye ve zevke uygun çözümleri müşterileriyle buluşturuyor. Koçtaş, Rooc çok amaçlı mutfak makasını 9,99 TL yerine 4,99 TL’lik, 4’lü kapı arkası askısını 17,99 TL yerine 12,99 TL’lik, Trendy mikrofiber temizlik sistemini 29,99 TL yerine 19,99 TL’lik, hızlı şarj kablosunu 12,99 TL yerine 9,99 TL’lik, avantajlı fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor.

Tasarruf sağlayan çözümlerle 2019 yılını yeniliklerle karşılamak isteyen Koçtaş Kart sahipleri, 31 Aralık’a kadar Koçtaş mağazalarını ve koctas.com.tr’yi ziyaret edebiliyor.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 12:46
  1. kampanya
  2. Koçtaş

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