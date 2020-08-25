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Yaşam Koçtaş
Yaşam

Koçtaş

Koçtaş kimin? Koçtaş’tan nasıl alışveriş yapılır? Koçtaş’ta ne satılıyor?

Yeniakit Publisher
2020-08-25 20:54:00 -
Koçtaş

Koçtaş, cinsiyetsizlik propagandası yapan, ahlaksız projelere destek veren, çocuk kitaplarına bile sapkınlığı işleyen ve aile yapısı ile gelecek nesillerin altına dinamit döşeyen Koç Holding’e ait bir mağaza.

1955 yılında kurulan Koçtaş, Koç Grubu’nun ilk firmalarından. İlk Koçtaş mağazaso1996’da İzmir Bornova’da açıldı. Şuanda 50 küsür mağazası bulunmaktadır.

Koçtaş’ta ne satılıyor?

Koçtaş mağazalarında mobilya, bahçe ve balkon malzemeleri, ısıtma ve soğutma ürünleri, banyo ve mutfak eşyaları, dekorasyon ve ev gereçleri, aydınlatma ve elektrik ürünleri, beyaz eşya, ahşap ürünler satışı yapılmaktadır.

Koçtaş’tan nasıl alışveriş yapılır?

Koçtaş’ın sitesi https://www.koctas.com.tr adresinden üyelik oluşturarak alışveriş yapılmaktadır.

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