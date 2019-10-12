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Koç’tan açıklama

23.08.2019 tarihinde gazetemizde yayımlanan habere ilişkin Koç Grubu'ndan tarafımıza gönderilen yazıyı gazetemizin “cevap hakkı”na gösterdiği saygı gereği; şu an için herhangi bir kanuni zorunluluk olmadan yayınlıyoruz.

12 Ekim 2019 Cumartesi 11:27
Koç’tan açıklama

23.08.2019 tarihli Yeni Akit Gazetesi’nin 1. ve 8. Sayfasında yer alan, Faruk Arslan tarafından yazılan “Dev İhaleler Alan KOÇ’un Tank Palet Hazımsızlığı” başlıklı yazıda Müvekkiller ile ilgili olarak yer alan ifadeler gerçek dışıdır.

Koç Topluluğu Şirketlerinden OTOKAR Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. Altay Ana Muhabere Tankı Projesi çerçevesinde lider uzmanlık ve tecrübesi ile Dönem-1 ana yüklenicisi olarak özgün tasarım 3+ nesil Ana Muharebe Tankı’nm tasarım, prototiplerinin üretimi ve kalifıkasyonu ihalesini kazanmıştır. İhaleye konu seri üretime hazır prototiplerini başarı ile üretmiş, test ve kalifiye etmiş, ihale şartlarına uygun şekilde teslim etmiş ve sonrasında seri üretim için teklifini sunmuştur. Nitekim Sn. Ali Y. Koç 2016’da gerçekleşen MÜSİAD EXPO Fuarında seri üretim için fiyat teklifi verildiğini ve onaylanırsa 18-22 ay içerisinde seri üretime geçilebileceğini basına açıklamıştır. OTOKAR’ın tasarladığı ve geliştirdiği Altay Tankı otoritelerin takdirini toplayarak daha bu aşamada ihracat talepleri almıştır.

Haberinizde ise 2011’den Kasım 2018’e kadar OTOKAR tarafından hiçbir şey ortaya konulamadığı ve Koç Topluluğu’nun bu nedenle tazminat ödemesi gerektiği belirtilmektedir. Belirtilen dönemde gazetenizde yer alan farklı haberlerde de görüleceği gibi, OTOKAR testlere hazır ilk prototipleri Kasım 2012’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla kamuoyuna tanıtmış; arazi kabiliyeti ve atış testlerini takiben Altay’ın 2015’te kalifikasyon testlerine başlanmıştır. Hatırlatmak gerekir ki 18 Kasım 2018’de yapılan Altay Ana Muharebe Tankı seri üretim ihalesinin ana şartı; seri üretime hazır, tüm testlerini başarı ile geçmiş ve kullanıcı tarafından kalifiye edilmiş bir Ana Muharebe Tankı prototipinin bulunmasıdır. Bu şart sağlanmış ve ihale gerçekleştirilmiş olmasına rağmen Müvekkiler’in tazminat ödenmesini gerektirecek bir durum bulunmadığı gibi böyle milli bir meselede, hiçbir gecikme bulunmazken, Müvekkiller’in Devletimizi özellikle beklettiği ve milli güvenliği tehlikeye düşürdüğü gibi ithamlar doğru değildir.

Haberde OTOKAR’m Altay seri üretimi için gerçekle örtüşmeyen şekilde 7 milyar Dolar teklif önerdiği belirtilmektedir; ancak ne OTOKAR’m ne de başka herhangi bir firmanın teklif ettiği ileri sürülen fiyatlar kamuoyuyla paylaşılmamış olup, bunlar son derece gizli bilgilerdir. OTOKAR seri üretim için nihai teklifini Türk Silahlı Kuvvetleri’nin acil ihtiyaç planına zamanında cevap verecek şekilde maliyet bakımından etkin, gerçekçi ve rekabetçi şekilde sunmuştur. Gazetenin bu gizli rakamlara ulaşması söz konusu değildir, rakamlar yanlış verilmiştir.

Müvekkiller’in savunma sanayi alanında faaliyet gösteren başka bir kurum ve milli proje aleyhine, bir siyasi parti ile haksız faaliyetler içerisinde olduğuna ilişkin iddia da mesnetsizdir.

Sn. Ali Y. Koç, 2016’da (2018 ihalesinden 2 yıl önce) OTOKAR’ın Altay Tankı üretimi için gerekli alt yapı ve planlamayı tamamladığını, savunma sanayiinde üretimin uzun bir planlama ve deneyim gerektirdiğini, seri üretimin bir başka firma tarafından yapılması halinde belirli bir süre gecikme yaşanabileceğini ifade etmiştir. Ülkemizin milli güvenliğini ilgilendiren bu önemli projeyle ilgili olarak, ülkesi için var olan Koç Topluluğu mensubu Müvekkiller’in teknik ve ticari tespitlerin dile getirilmesinden oluşan beyanı tehdit olarak yorumlanamaz.

Anılan proje, Ülkemizin Müvekkillerde birlikte bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük ve somutlaşmış projelerdendir. Koç Topluluğu’nun milli duruşu aynı şekilde devam edecektir.  Koç Topluluğu olarak bu projeye yıllarca emek vermiş ve seri üretime hazır başarılı prototipleri Devletimize teslim etmiş olmanın haklı gururunu taşıyor, Altay tanklarının bir an önce ordumuz envanterinde yer almasını her Türk vatandaşı gibi dört gözle beklediğimizi değerli kamuoyuna bildiriyoruz.

Koç Holding A.Ş., Otokar Oto. ve sav. San. A.Ş. ve Y. Ali Koç vekili

Av. Uğur Çapkın

Not: Yukarıdaki açıklama mahkeme kararıyla yayınlanan bir açıklama değildir. Gazetemizin “cevap hakkı”na gösterdiği saygı gereği; şu an için herhangi bir kanuni zorunluluk olmadığı halde yayınlanmıştır.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 11:27
  1. Yeni Akit Gazetesi
  2. Faruk Arslan
  3. Koç Topluluğu Şirketleri
  4. OTOKAR Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. Altay Ana Muhabere Tankı Projesi
  5. OTOKAR
  6. Koç Topluluğu
  7. Recep Tayyip Erdoğan
  8. Altay Ana Muharebe Tankı
  9. Türk Silahlı Kuvvetleri
  10. Av. Uğur Çapkın

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