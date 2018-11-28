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"Koçluk, danışmanlık değildir"

Uzman Koç Derneği, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) temsilcilerinin katılımıyla ilk toplantısını yaptı- Uzman Koçlar Derneği Başkanı Özden Boratav:- "Koçluk, psikiyatristlik, psikologluk ya da danışmanlık değildir"

28 Kasım 2018 Çarşamba 19:36
"Koçluk, danışmanlık değildir"

ANKARA (AA) - Uzman Koçlar Derneği Kurucu Başkanı Özden Boratav, "Koçluk, psikiyatristlik, psikologluk ya da danışmanlık değildir." dedi.

Uzman Koç Derneği, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) temsilcilerinin katılımıyla ilk toplantısını düzenledi.

Uzman Koçlar Derneği Kurucu Başkanı Özden Boratav, Ankara'da bir otelde üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, derneğin kuruluş amacının MYK tarafından haziranda koçluk mesleğine ilişkin konulan yeterlilik kriterlerinin mesleği icra edenlerce öğrenilmesi ve uygulanması olduğunu söyledi.

Boratav, koçluk adı altında etik değerlere uymayan bazı çalışmalar yapıldığına dikkati çekerek, "Koçluk, psikiyatristlik, psikologluk ya da danışmanlık değildir. Koçlar, akıl vermez, fikir vermez, hipnoz yapmaz, yargılamaz ve kendi değerlenin dışında bir çalışma yapmaz. Koçluk, kişinin farkında olmadığı değerleri uygun sorularla ortaya çıkarmak, bireye yol arkadaşlığı yapmaktır." dedi.

Uzman Koçlar Derneğine üye olanların temel kaygısını, "Bu mesleğin halka tanıtılması, etik değerlere uymayarak bu mesleği yapanların farkına varılması" olarak anlatan Boratav, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız, koçluğu hak ettiği statü ve değerde uygun platformlarda yürütebilen, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip, öz güveni tam koçlarla bir arada olmak ve beraber yürümektir.

Bu amaçlar doğrultusunda kurduğumuz Uzman Koçlar Derneği, kısa sürede büyük başarılar gösterdi. Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen meslektaşlarımızın sayısının artması amacımıza biraz olsun yaklaşmamızın göstergesidir."

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 19:36
  1. Mesleki Yeterlilik Kurumu
  2. Uzman Koçlar Derneği

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