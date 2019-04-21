Koçların fındık bahçesindeki kavgası böyle görüntülendi

Trabzon’un Araklı ilçesinde bir koyun çobanı tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen kızgın koçlar dakikalarca bir fındık bahçesinde kafalarını tokuşturdu.

Koçların kızışma döneminde üstünlük yarışı çok sert geçen kavgalara dönüştü. Baharın gelmesiyle beraber koyun sürülerinde üstünlük yarışına giren koçların mücadelesi adeta nefesleri kesti. Sürü çobanının bile engel olamadığı rekabette ilginç görüntüler ortaya çıktı. Trabzon’un Araklı ilçesinde bir fındıklığa giren sürüdeki 6 koç burada kıyasıya kavgaya tutuştu. Koçların dakikalarca süren üstünlük mücadelesini ve kafa tokuşturmalarını sürünün çobanı cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Yorulmadan birbirleri ile uzun süre kavga eden koçlar arasındaki siyah tüylü koçun diğer koçlara karşı üstünlüğü ve kavgacı tavrı dikkat çekti.