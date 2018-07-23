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Oğluna uyuşturucu sattığını iddia ettiği adamı kovalayıp omzundan bıçakladı

Bir kadın, kocasını da yanına alarak uyuşturucu madde kullandığından şüphelendiği oğlunu takip etti. Oğullarının Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde buluştuğu adama cep telefonunu verdiğini gören çift adamın peşinden koşmaya başladı. Anne ile baba, oğluna uyuşturucu madde sattığını iddia ettikleri kişiyi, parkta yakaladı. Burada çıkan arbedede kadın, kaçan adamı omzundan bıçakladı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:07
Oğluna uyuşturucu sattığını iddia ettiği adamı kovalayıp omzundan bıçakladı

Şişli'de, bir kadın, oğluna uyuşturucu madde sattığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Bir iş merkezine kaçan adam, polis tarafından hastaneye kaldırılırken, kadın da gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 18.45 sıralarında, Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen kadın, uyuşturucu madde kullandığından şüphelendiği oğlunu takibe aldı. Oğlunun Şişli civarında bir kişiyle sık sık buluştuğunu tespit eden kadın, kocasını da yanına alarak akşam saatlerinde evden çıkan oğlunu takip etmeye başladı. Kadın ile kocası, oğlunun Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde buluştuğu adama cep telefonunu verdiğini görünce yanlarına gitti. Anne ile babasını karşısında gören çocuk, yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada, telefonu alan kişi de, Şişli Camii önündeki parka doğru koşmaya başladı. 

YARALI ADAM İŞ MERKEZİNE SIĞINDI

Adamın peşinden koşmaya başlayan anne ile baba, oğluna uyuşturucu madde sattığını iddia ettikleri kişiyi, parkta yakaladı. Burada, yaşanan arbede sırasında, kadın, kaçan adamı omzundan birkaç kez bıçakladı. Can havliyle kaçmaya devam eden kişi, bir iş merkezine sığındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadını ve kocasını gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kadın polis aracına bindirilirken, "Uyuşturucu bağımlısı pislikler. Buna devlet neden dur demiyor" diye bağırdı. Olayı duyarak iş merkezinin önüne biriken vatandaşlar polis tarafından uzaklaştırılırken, bazı vatandaşlar hastaneye götürülmek üzere polis aracına bindirilen yaralıyı linç etmek istedi.   

Olayın tanığı Dinçer Dilek, "O abla parkın oradan koşarak geldi. Bir tane beyazlı çocuk vardı, adamı parkın içinde yumrukladı. Sonradan abla geldi, ona iki bıçak salladı, omzuna... Sonra bıçaklanan kişi, bu tarafa doğru kaçtı. Bir ağabey onu içeri aldı. Sonra polisleri bekledik. O ablaya içeriden küfür ediyordu, abla da 'o benim çocuğumu zehirledi, başka çocukları zehirlemesin. Uyuşturucu satıyor, elindeki telefonda benim' diye bağırıyordu" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:07
  1. uyuşturucu

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