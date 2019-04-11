Kocasının saklaması için verdiği parayı Bank Asya'ya yatırmış Şanlıurfa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kocasının saklaması için verdiği parayı örgüt elebaşının talimatının ardından Bank Asya'ya yatırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kocasının saklaması için verdiği parayı örgüt elebaşının talimatının ardından Bank Asya'ya yatırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanık 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık E.K. ile avukatı katıldı. Sanık E.K. savunmasında, örgütle herhangi bir bağı bulunmadığını öne sürerek, suçsuz olduğunu iddia etti. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt organizasyonlarında aktif olarak görev aldığının, gerek deliller gerekse de tanık ifadeleriyle kesinleştiğini belirtti. Sanığın şehir dışına çalışmaya giden kocasının saklaması için bıraktığı 9 bin lirayı FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'ya yatırdığının tespit edildiğini vurgulayan savcı, E.K'nin cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

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