Kocasını silahla yaralayan kadın tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde ayrı yaşadığı kocasını silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emmioğlu Mahallesi'nde ikamet eden ayrı yaşadığı eşi Mehmet E'yi tabancayla yaraladıktan sonra kaçtığı iddia edilen Türkan E, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek olayda kullandığı silahla teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Türkan E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ödemiş ilçesinde dün, Türkan E, 8 aydır ayrı yaşadığı eşi Mehmet E'yi çıkan tartışma sonrası tabancayla yaraladıktan sonra kaçmıştı.



