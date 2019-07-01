0553 313 94 23

Kocasını öldürüp cesedini 4 parçaya ayırıp gömen Havva Zor için beraat isteniyor

Hatay’da çocuklarına sistematik işkence uyguladığı, kızına da cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile kocasını öldürüp cesedini 4 parçaya ayırıp gömen Havva Zor için beraat isteniyor.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:38
Kocasını öldürüp cesedini 4 parçaya ayırıp gömen Havva Zor için beraat isteniyor

Hatay’da çocuklarına sistematik işkence uyguladığı, kızına da cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile kocasını öldürüp cesedini 4 parçaya ayırıp gömen Havva Zor için beraat isteniyor.



20 Ocak 2019 tarihinde yaşanan olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan Havva Zor hakkında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianameyi kabul eden İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi de Zor hakkında “kasten öldürme” iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla dava açtı. İskenderun 2. Ağır Ceza Hakimliğinde bugün görülen ikinci duruşmada Havva ve Mikail Zor’un çocukları ile anne ve babası dinlendi.



Mahkemede Havva Zor hakkında haksız tahrik altında bu cinayeti işlediği yönünde mütalaa verildi. Havva Zor’un avukatlığını üstlenen İskenderun Kadın Platformu’ndan Avukatı Mehtap Sert, mahkeme sürecinin Havva Zor’un lehine geliştiğini belirterek 12 Temmuz’da görülecek davada beraat beklediklerini ifade etti. İskenderun Adliyesi önünde duruşma sonrası İskenderun Kadın Platformu üyeleri ile birlikte açıklamalarda bulunan Mehtap Sert, mahkeme süreci ve cinsel taciz konularında bilgiler verdi.Sert "Bugün yapılan ikinci duruşmada Havva ve Mikail’in çocukları ve Mikal’in anne babası dinlendi. Duruşmada Havva Zor’un ifadesinde belirttiği şiddet ve cinsel taciz iddialarını Mikail’in anne babası verdikleri ifadelerle farkında olmadan doğrulamış oldular, bu da bizim için önemli bir gelişme oldu. Mahkeme Havva Zor ile ilgili kasten haksız tahrik altında cinayeti işlediği yönünde mütalaa düzenlendi. Mahkemeden süre istedik 12 Temmuz’da 3. duruşma gerçekleşecek. Havva Zor’un cinsel istismar iddialarını olay günü ifadelerinde belirtilmiştir, sonradan ortaya çıkan bir iddia değildir. Biz meşru müdafaa konusunda ısrarlıyız beraat verilmesi için savunmamızı yapıyoruz" şeklinde konuştu.



Babanın tacizinden korunmak için iki kardeş birlikte uyumuşlar


Üvey babasının cinsel istismarına maruz kalan Havva Zor’un kızı Z.S.’nin şahsın tacizlerinden korunabilmek için erkek kardeşi ile birlikte uyuduğunun ifadelerde yer aldığını belirten Avukat Mehtap Sert, "İki çocuğun da ifadeleri, annenin iddialarını doğruluyor. Babanın tacizinden korunabilmek için kardeşler birbirlerine sarılarak uyuyorlar. Çocuklar ifadelerinde tacizi net olarak anlattılar. Biz bu davadan beraat bekliyoruz, örneği Çilem Doğan davasıdır. Kesinlikle meşru müdafaa söz konusu çünkü devam eden bir tehdit var. Hatta Mikal’in babası mahkeme salonunda parmağı ile beni işaret ederek tehditte bulundu ve mahkeme başkanı kendisini tehdit etmemesi konusunda uyardı. İddianamede, öldürülen Mikail Zor’un adli bir suçtan ötürü hükümlü olduğu İskenderun Açık Cezaevi’nde 2018 Aralık ayında firar ettiği ve olay tarihine kadar eşine ve çocuklarına sistematik şiddet uygulayıp, üvey çocuğu Z.S.’yi sürekli odaya kilitleyip, yemek vermediği ve cinsel istismarda bulunduğuna yer verildi. Yaşanan cinsel istismara karşı çıkan Havva Zor’un Mikail Zor tarafından darp edildiğinin belirtildiği iddianamede, bunun üzerine cinayetin yaşandığı belirtildi" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:38
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FSM Köprüsü'ndeki çalışma
    1. FSM Köprüsü'ndeki çalışma
    2. Mersin'deki kadın cinayeti
    3. Giresun'da arazi tartışması: 1 ölü
    4. Kabızlık neden olur? Kabızlık için..
    5. Yaşar Güler, Rus mevkidaşıyla görüştü
    6. Siirt'te bulunan yaralı kartal tedavi..
    7. AK Partili belediyelerden Çanakkale..
    8. Bodrum 2021 yelken yarışlarına talip..
    9. Giresunspor’da ilk transfer savunmaya
    10. Emine Erdoğan'dan Tokyo Yunus Emre..
    11. Sürücüler dikkat! Benzine 27 kuruş zam..
    12. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
    13. Aydın’dan meydan açıklaması
    14. Böbrek veya şeker hastasıysanız bunu..
    15. Kocasını öldürüp cesedini 4 parçaya..
    16. Çanakkale’de 10 yıl aradan sonra yağlı..
    17. Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza..
    18. Mardin’de 35 bin TL’lik uyuşturucu..
    19. Ibrahimovic’in bahis şirketine..
    20. İmamoğlu İstanbul Valiliğini ziyaret..
    21. "Dur" ikazına uymayınca olanlar oldu
    22. KARDEMİR'de stratejik yönetim..
    23. Isparta Belediye Meclisi’nden “Vakit,..
    24. Jakup Jimmy Durmaz kimdir? Galatasaray..
    25. FETÖ şüphelisi Eskişehir’de yakalandı
    26. Dalgalara kapılan genci arama..
    27. Filistin Ulusal Konseyinden İsrail'e..
    28. "Balyoz" hakimi Diken’e 13 yıl 4 ay..
    29. Karabük Belediyesi’nin pazar yeri..
    30. Esed Rejimi İdlib'i yine vurdu! Çok..
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama