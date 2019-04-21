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Kocasını öldüren kadın için savcıdan tahrik indirimi talebi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren kadın, yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

21 Nisan 2019 Pazar 13:00
Kocasını öldüren kadın için savcıdan tahrik indirimi talebi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren kadın, yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Savcı, ‘Öldürmek isteseydim kalbine saplardım’ diyen sanık hakkında ömür boyu müebbet hapis ve tahrik indirimi talebinde bulundu.


Bursa’nın Orhangazi ilçesinde geçtiğimiz Haziran ayında meydana gelen olayda İpek T., bir fabrikada çalışan eşi Zülfikar T.’yi sabah Tekke Mahallesi’ndeki evlerinde bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra İpek T., sokağa çıkarak yoldan geçen polislere ‘Kocamı öldürdüm, çocuklarıma sahip çıkın’ diyerek teslim oldu. Tutuklanan ve hakkında ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan dava açılan İpek T. ikinci kez hakim karşısına çıktı.


Duruşmada mütalaa veren savcı, sanığın toplanan deliller ve alınan ifadelere göre ömür boyu hapsini ve tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi.


Mahkeme heyeti, daha önceki savunmasında "Akşam kavga ettik, sabah ilişkiye girmek isteyince tartıştık. Bu sırada korkutmak için savurduğum bıçak göğsüne saplandı. Yaralandığını görünce korkup dışarı kaçtım. Öldürmek isteseydim bıçağı kalbine vururdum" diyen İpek T.’ye söz verdi. Sanık İpek T., "Benim eşimi asla öldürme ve yaralama maksadım olmadı. Beni sağ kolumdan tuttuğunda kendimi kurtarmak için bıçağı salladım. Eğer öldürme niyetim olsaydı sol tarafına, kalbine vururdum ve bunu çocukların bulunduğu ortamda yapmazdım" dedi.


Sanık avukatı Veysel Aşkın’ın savunma için ek süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı karar verilmek üzere ileri bir tarihe erteledi.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 13:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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