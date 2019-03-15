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Kocasını öldüren kadın: "Beni çocuklarım için bırakın"

Bursa’da ayrı yaşadığı eşini oğlunun doğum gününde öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen kadın çıktığı son duruşmada "İki çocuğum var beni çocuklarım için bırakın" diye tahliyesini istedi.

15 Mart 2019 Cuma 10:41
Kocasını öldüren kadın: "Beni çocuklarım için bırakın"

Bursa’da ayrı yaşadığı eşini oğlunun doğum gününde öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen kadın çıktığı son duruşmada "İki çocuğum var beni çocuklarım için bırakın" diye tahliyesini istedi.


Olay, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Arapzade Mahallesi’nde meydana geldi. Birgül Günar (38) anlaşamadığı eşi Erdoğan Günar’ı (43) terk etti. Çiftin küçük oğlu F.G. (11) babasıyla yaşamaya devam etti. Birgül Günar doğum günü olan F.G.’yi ayrı yaşadığı eşi Erdoğan Günar’dan alarak gezdirmek istedi. Birgül Günar, olay günü, doğum günü olan oğlunu almak için eve geldi. Ancak fabrika işçisi eşi Erdoğan Günar ile aralarında tartışma çıktı. Birgül Günar, eline aldığı tabancayı 5 el ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan Erdoğan Günar, yaşamını yitirdi.


Birgül Günar, ardından oğlunu da alıp, polis karakoluna giderek, teslim oldu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yenişehir Kadın Cezaevi’ne konulan Birgül Günar hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ’yakın akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Birgül Günar ve öldürülen Erdoğan’ın yakınları katıldı.


Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, olay günü eşinin yanında bulunan oğlunu almaya giden sanık Birgül Günar’ın, eşini tabanca ile 5 el ateş ederek öldürdüğünü ifade ederek, TCK’nın 82/a-d maddelerine göre cezalandırılmasını istedi. Şikayetçilerin avukatı, savcının mütalaasına katıldıklarını, sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi. Sanık avukatı, müvekkilinin karar aşamasına gelen davada adli kontrol ile tahliyesini talep etti. Söz alan Birgül Günar, olay günü eve oğlunu almaya gittiğini, eşinin o saatte işte olacağını düşündüğünü söyleyerek, “İki çocuğum var hakim bey. Beni onlar için bırakın. İki evladımın bana ihtiyaçları var” dedi.


Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanık Birgül Günar ile avukatına savunma için süre vererek, duruşmayı karar verilmek üzere ileri bir tarihe erteledi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:41
  1. doğa

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