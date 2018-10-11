Korkunç cinayet! "Kocasını öldürdüm karşılıklı çay içtik"

Konya’da 2 Kasım 2017’de bir tarlada meydana gelen olayda çiftçi 2 çocuk babası Ali Sarı, pancar sökmeye gittiği tarlasında, işçiler tarafından başından vurularak, öldürülmüş bulundu. İfadesine başvurulanlardan Mükremin Sarı (24), tarlada ölü bulunan Ali Sarı’nın amcasının oğlu İskender Sarı’ya daha önce tabanca verdiğini ileri sürdü. Jandarma, 3 çocuk babası, çiftçi İskender Sarı’yı gözaltına aldı. İskender Sarı, jandarmadaki ifadesinde, “Zekiye Sarı, ‘Şunu ortadan kaldıralım ve şundan kurtulalım yoksa bizi köye rezil edecek’ diye cep telefonuma mesaj attı. Ali’nin de tarlada çalıştığını söyledi. Mesaj üzerine tarlaya gittim. Traktör üzerinde bir süre Ali ile sohbet ettik. Daha sonra tabancayla başına ateş ederek, öldürdüm. Kaçarken de yolda tabancayı attım” diye konuştu.

Cesedi başında ağladım sonra zekiye çay demledi

İskender Sarı, “Kuzenimi öldürdükten sonra cesedin başında yarım saat boyuncu ağladım. Daha sonra da Zekiye’nin evine gittim. Zekiye çay demledi. Karşılıklı çay içtik. Daha sonra birbirimize sarılıp, ağladık. Zekiye’yi çok seviyorum, ona aşığım. Ali’yi öldürdüğüm için pişmanım. Şimdiki aklım olsa öldürmezdim” dedi. Gözaltına alınan Zekiye Sarı da suçunu itiraf etti. Zekiye Sarı, eşinin, telefon konuşmalarından şüphelendiğini belirterek, “Telefonuma gelen bir mesajdan şüphelendi. Savcılığa verip, ortaya çıkarmak istedi. İlişkim ortaya çıkacaktı. Ben de bundan korkup, İskender’e mesaj attım” diye konuştu.

İskender Sarı ve Zekiye Sarı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sarı, “Olaydan 15 gün kadar önce eşimle kavga etmiştik. Ali, evi terk etmişti. İskender ile ilişki yaşadığım doğrudur; ancak ben İskender’e ‘Git, Ali’yi öldür’ demedim” dedi. Olay günü otomobiliyle tarlasına gittiğini anlatan İskender Sarı ise, “Ali tarlasında traktör sürüyordu. Otomobille traktörün önünde durdum. Ali ile bir süre sohbet ettik. Sırtıma battığı için tabancayı belimden çıkardım. İlişki konusunu açtım. Kavga etmeye başladık. Ben tabancayı Ali’nin elinden aldım. Ali elini beline götürdü. Ben de silah çıkartacak sanıp, korkup, Ali’ye doğru ateş ettim” dedi.