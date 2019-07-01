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Kocasını öldürdüğü öne sürülen kadınının yargılandığı dava

Hatay'ın Belen ilçesinde, kocasını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp gömdüğü öne sürülen kadının yargılanmasına devam edildi- Sanığın kasten adam öldürme suçundan cezalandırılması, ancak olayın haksız tahrik altında işlendiği için cezasında indirim uygulanması talep edildi

01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:05
Kocasını öldürdüğü öne sürülen kadınının yargılandığı dava

HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde, kocasını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp gömdüğü öne sürülen kadının yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Havva Z. ile tarafların yakınları katıldı. Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada tanıkların ifadelerinin alındığı, cumhuriyet savcısının mütalaasını verdiği öğrenildi.

Duruşma çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Havva Z'nin avukatı Mehtap Sert, sanığın bir önceki eşinden olan kızı 14 yaşındaki Z.S'nin ifadesinde, üvey babasının kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söylediğini aktardı.

Z.S'nin erkek kardeşi 13 yaşındaki E.S'nin de ablasını üvey babasından korumak için yatakta birlikte uyuduklarını anlattığını ifade eden Sert, cumhuriyet savcısının mütalaasını verdiğini söyledi.

Sert, savcının, Havva Z'nin kasten adam öldürme suçundan cezalandırılmasını ancak olayın haksız tahrik altında işlendiği için cezasında indirim uygulanmasını talep ettiğini belirterek, savunmak yapmak için süre istediklerini ve duruşmanın 12 Temmuz'a ertelendiğini bildirdi.

Avukat Mehtap Sert, meşru müdafaa konusunda ısrarcı olduklarını ve beraat verilmesi gerektiği düşüncesiyle savunma yapacaklarını sözlerine ekledi.

- Olay

Belen ilçesinde ocak ayında Mikail Z'ye ulaşamayan yakınları görüştükleri eşi Havva Z'nin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine durumu polise bildirmişti.

Karakolda ifadesi alınan Havva Z'nin eşini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilmişti.

Evin yakınlarındaki bir bahçede arama yapan polis ekipleri, Mikail Z'nin 4 parçaya ayrılmış ve battaniyeye sarılmış cesedini toprağa gömülü bulmuştu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:05
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