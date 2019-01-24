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Kocasını öldürdüğü iddia edilen kadın yakalandı

Hatay'ın Belen ilçesinde kocasını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırdığı ileri sürülen kadın gözaltına alındı- Ceset gömüldüğü yerden çıkartılarak otopsiye gönderildi

24 Ocak 2019 Perşembe 15:00
Kocasını öldürdüğü iddia edilen kadın yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde kocasını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp gömdüğü iddia edilen kadın yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Mikail Z'nin (40) yakınları kendisinden bir süre haber alamayınca eşi Havva Z. (35) ile görüştü.

Havva Z'nin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine durum polise bildirildi.

Eve gelen polis ekipleri tarafından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen Havva Z'nin eşini öldürdüğünü itiraf ettiği öne sürüldü.

Daha sonra evin yakınlarındaki bir bahçede arama yapan ekipler, Mikail Z'nin 4 parçaya ayrılmış ve battaniyeye sarılmış cesedini toprağa gömülü halde buldu.

Ceset, çıkartıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Havva Z'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 15:00
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