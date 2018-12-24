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Kocasından şiddet gördüğü gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı

Karabük'te cezaevinden yeni çıkan eşinden şiddet gördüğü iddia edilen kadın hastanede tedavi altına alındı- Eşine şiddet uyguladığı öne sürülen M.H. gözaltına alındı

24 Aralık 2018 Pazartesi 20:04
Kocasından şiddet gördüğü gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir kadın, cezaevinden yeni çıkan eşi tarafından şiddet gördüğü iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, dün Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edilen M.H, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki eşi G.H'yi de alarak, Atatürk Mahallesi Veysel Karani Caddesi'ndeki evlerine getirdi.

Çiftin kızları D.H, polisi arayarak annesinin şiddet gördüğünü ve yaralandığını bildirdi.

Eve gelen polis ekipleri, G.H'nin darp sonucu yaralandığını tespit etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.H'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen M.H. gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 20:04
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