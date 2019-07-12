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Kocasından boşanamadığı için eylem yapan kadına devlet desteği

Adana’da 5 yıldır boşanamadığını iddia ederek adliye önünde eylem yapan Meryem Karalök’ün mağduriyetinin giderilmesi için Adalet Bakanlığı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Barosu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü devreye girdi.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:34
Kocasından boşanamadığı için eylem yapan kadına devlet desteği

Adana’da 5 yıldır boşanamadığını iddia ederek adliye önünde eylem yapan Meryem Karalök’ün mağduriyetinin giderilmesi için Adalet Bakanlığı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Barosu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü devreye girdi.


Adana’da 2001 yılında Cerrah Karalök ile evlenen ve şiddet gördüğü gerekçesiyle 2012 yılında boşanma davası açan Meryem Karalök, davadan kısa bir süre sonra eşiyle barışarak davasını geri çekti. Meryem Karalök, 2013 yılında tekrar boşanma davası açtı ancak Adana 7’nci Aile Mahkemesi boşanma talebinin reddine karar verince, dosya Meryem Karalök tarafından istinafa gönderildi. Gaziantep 2. Hukuk Dairesi de boşanma talebini reddetti. Bunun üzerine Karalök, dosyayı temyiz etti. Temyiz başvurusu üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Karölük’ün boşanma talebini reddedip yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.


Boşanamadığı için mağdur olduğunu ve şiddet gördüğünü iddia eden Meryem Karalök, Adana Adliyesi önünde ‘Boşanmak istiyorum’ diyerek eylem yaptı. Bunun üzerine harekete geçen Adalet Bakanlığı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Barosu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kadına yardım etmek için devreye girdi.



Adli süreç yakından takip edilecek


Başsavcılık Meryem Karalök’ü çocuk, aile, hukuk ve çocuk ağır ceza mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen adli sürecin tamamında mağdur ve özellikle kırılgan gruplara uzman desteğinin sağlandığı Adana Adliyesi bünyesindeki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’ne yönlendirdi. Burada Karalök’e adli sürecin yakından takip edilmesi ve yaşadığı sorunun çözümüne katkı sağlanması için birebir uzman görevlendirildi. Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de Karalök’e psikolojik ve maddi manevi destek sağlanması amacıyla çalışma başlattı. Ayrıca Adana Barosunun yönlendirmesi sonucu Kadın Hakları Komisyonundan bir avukat, adli yardım alması için gönüllü olarak Karalök’ün avukatlığını üstlendi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:34
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