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Kocasinanlı Çocuklardan Vefa Örneği

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kuşaklar arasındaki kaynaşmayı artırmak adına yoğun gayret sarf ettiklerini belirterek, sosyal sorumluluk anlamında Türkiye’ye model olduklarını söyledi.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:17
Kocasinanlı Çocuklardan Vefa Örneği

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kuşaklar arasındaki kaynaşmayı artırmak adına yoğun gayret sarf ettiklerini belirterek, sosyal sorumluluk anlamında Türkiye’ye model olduklarını söyledi.


Kocasinan Çocuk Kulübü üyeleri, eğitmenleri ile birlikte Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi’ni ziyaret etti. Ziyarette huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenip, sohbet eden çocuklar anlamlı bir gün geçirirken büyükler de hoşça dakikalar yaşadı.


Yaşlıların gülen yüzü ve nezaketi ile karşılanan Kocasinan Çocuk Kulübü üyeleri ve eğitmenleri, programda birbirinden renkli gösteriler sergiledi. İlk olarak Usta öğretici Serkan Dündar, kadim büyüklere saz çalıp, bir Kayseri türküsü olan Gesi Bağlarını ve Erik Dalını söyledi. Mini konseri büyük bir beğeni ve ilgiyle izleyen kadim büyükler, zaman zaman türkülere eşlik ederek performansları ile göz doldurdu. Keyifli zaman geçiren huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi.


Kocasinan Belediyesi olarak, kuşaklar arasındaki kaynaşmayı artırmak adına yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar,“Milli ve manevi duyguların çocukların hayatında sağlamlaşması için birbirinden özel çalışmalara imza atıyoruz. Çocuklarımızın yaşlılara karşı saygı ve vefa duygusunu daha da geliştirmek, aileye ve topluma ilişkin geleneksel değerlerin daha da pekiştirilmesini, sürdürülmesini ve sonraki kuşaklara aktarılmasını istiyoruz. Çocuklarımız büyüklerinden tecrübe edinsinler hem de büyüklerimizin çocuklarımızla bir anı paylaşmasının mutluluğunu yaşasınlar. Bu anlamda Kocasinan Çocuk Kulübü kursiyerleri ve eğitmenleri kadim büyüklerimizle bir araya gelip, onlara keyifli bir gün yaşattılar. Bu vesile ile emek harcayarak, bu güzel etkinliğe imza atan çocuklarımızı ve eğitmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Buna benzer etkinliklerimizle Kocasinan’ımız,gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine kadar sosyal sorumluluk anlamında Türkiye’ye model olmaya devam edecektir. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Onlara hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.


Huzurevi sakinleri ise çocuklarla birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ve keyifli bir gün yaşadıklarını belirterek, etkinliğin mimari Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.


Kadim büyüklerin hayır duasını alan Kocasinan Çocuk Kulübü üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından ziyaret sona erdi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:17
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