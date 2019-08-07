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Kocasinanlı çocuklar yaz kurslarıyla eğlenirken öğreniyorlar

Kocasinan Akademi’nin eğitimden spora, kültürden sanata hazırladığı yaz kursları tüm hızıyla devam ediyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:20
Kocasinanlı çocuklar yaz kurslarıyla eğlenirken öğreniyorlar

Kocasinan Akademi’nin eğitimden spora, kültürden sanata hazırladığı yaz kursları tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede çocuklara yönelik açılan ‘Yaz Dönemi Yüzme Kursu’na katılan toplam 240 öğrenciye katılım belgesi veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, “Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik; sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz.” dedi.


Bayan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi Mimarsinan Tesisi’ndeki yaz kurslarında eğitim gören kursiyerleri ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Fatma Çolakbayrakdar, ilk olarak Etkili İletişim ve Hızlı Okuma, İngilizce A1, Satranç Zeka Oyunları ve Ahşap Boyama Kurslarını ziyaret etti. Etkili İletişim ve Hızlı Okuma Kursu’nda öğrencilerle keyifli sohbetlere imza atan Fatma Çolakbayrakdar, onlara hitaben, “Kitap okuyan kişi, hem algılama yeteneğini geliştiriyor hem de daha parlak fikirler üretiyor. Bundan dolayı yaz tatilinizi kitap okuyarak geçirdiğiniz için sizleri tebrik ediyor, başarılar diliyorum.” dedi.


Fatma Çolakbayrakdar, ardından Yaz Dönemi Yüzme Kursu’na katılan toplam 240 öğrenciye katılım belgesi verdi. Öğrencilerin aileleriyle yakından ilgilenen Bayan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi çatısı altında öğrencilerimize yaz kursları eğitimi verilmektedir. Her fırsatta kurslarımızı ziyaret ederek, geleceğimizin teminatı yavrularımızla bir araya geliyoruz. Spor, sanat, kültür ve sosyal alanlarda açılan kurslara çocuklarımızın yoğun ilgi göstermeleri bizleri mutlu etti. Kendilerini daha da geliştirmek ve yaz tatillerini dolu dolu geçirmek isteyen çocuklarımız, eğitim gördüğü kurslar sayesinde yeni bilgiler ediniyorlar. Yavrularımız, tatil boyunca hem eğlenerek öğreniyor hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar. Bu vesile ile yaz tatillerini bu şekilde değerlendiren öğrencilerimizi kutluyorum. Eğitmenlerimizi de tebrik ediyorum. Çünkü özverili çalışmalarıyla çocuklarımızla aralarında iyi bir sinerji oluşmuş.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:20
  1. kültür
  2. sanat
  3. kitap

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