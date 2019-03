Kocasinan’ın tarımda dijital dönüşüm projesiyle Kayseri çağ atlayacak

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Tarımda Dijital Dönüşüm Projesiyle Kayseri’nin tarım alanında çağ atlayacağını ve farklı üretim metotlarıyla kırsal kalkınmanın önünü açacaklarını söyledi.

Kayseri Ticaret Borsası’nda düzenlenen besi ve et istişare toplantısına katılan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan, İncesu ve Melikgazi Kırmızı Et Üreticileri Birliği üyeleri ile bir araya geldi. Kocasinan Bölgesi’nin 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri’nin en büyük yüzölçümlü ilçesi olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, bundan dolayı Kocasinan’ı tarım, ticaret ve sanayi gibi her alanda kalkındıracak bir politika oluşturduklarını vurgulayarak; “İlçemiz bir çok ticaret erbabına ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle tarım, hayvancılık ve ziraatın yoğun olduğu bir bölgeyiz. Kayseri’nin tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20’si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Bu alanlarda geriye kalan yüzde 80’lik kısmını ise şehrin 15 ilçesi yapmaktadır. Bundan dolayı her alanda projeler geliştiriyoruz. Biz biliyoruz ki; Kocasinan’ın ticareti ve ekonomisinin büyümesi ve ilçede yaşayanların yüzlerinin gülmesi demek, Türkiye ekonomisinin büyümesi demektir. Yerelden hareketle Türkiye’ye örnek işler yapmamız gerekir. Bununla birlikte bölgemizde besicilik faaliyeti ile geçimini sağlayan vatandaşlarımıza daha rahat bir ortam sunmak üzere şehrin doğusunda bir alan planlamasına başladık. Bölge sakinlerimiz, proje tamamladığında daha iyi imkanlarla daha yüksek kapasitede besicilik yapacak ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak. Yeni dönemde vatandaşlarımız teveccüh gösterirlerse en önemli olarak Tarımda Dijital Dönüşüm Projemiz ile Kayseri’mizi tarım şehri yapacağız. Proje, tarım, hayvancılık ve ziraatla uğraşanları teknoloji ile buluşturacaktır. Özellikle proje ile Kayseri, tarım alanında çağ atlayacak ve farklı üretim metotlarıyla kırsal kalkınmanın önünü açacağız. Bundan dolayı şehirden kırsala doğru göçü sağlamak için bu projemize önem veriyoruz. Farklı paydaşlarımızla bunu hayata geçirip, çiftçilerimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlayacağız. Ayrıca bu proje kapsamında Toplu Sağım çalışmasını da hayata geçireceğiz. Yenilikçi belediye olarak 4 ay önce yapmış olduğumuz uygulamayla sağlıklı nesiller yetiştirmek adına tarihi geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayını ektik ve bu yıl yeni mahsul ürünleri çiftçilerimize dağıtacağız. İlçemizde başlattığımız bu uygulama,Türkiye’ye model olacak niteliktedir. Ayrıca tıbbı ve aromatik bitkilerle tarımsal alanda başlatmış olduğumuz yenilikçi tarım anlayışını artırarak devam ettiriyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımların yanı sıra bundan sonra da yeni projelerimizle Kocasinan’ımız için farklılıkları hayata geçireceğiz. Bütün gayretimiz, şehrin ve ülkemizin ekonomisine destek olmak ve istihdama katkı sağlamaktır.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin her zaman çiftçinin yanında olduğunu sözlerine ekledi.