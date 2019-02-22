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Kocasinan’dan Ziyagökalp’e dev tesis

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Ziyagökalp Mahallesi’nde hizmete girecek olan sosyal tesis ve modern pazar yerinin bölge sakinlerinin yaşam standardını yükselteceğini söyledi.

22 Şubat 2019 Cuma 11:41
Kocasinan’dan Ziyagökalp’e dev tesis

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Ziyagökalp Mahallesi’nde hizmete girecek olan sosyal tesis ve modern pazar yerinin bölge sakinlerinin yaşam standardını yükselteceğini söyledi.


Ziyagökalp Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve açılış için gün sayan toplamda 4 bin 200 metrekare alana sahip sosyal tesis ile 3 bin 500 metrekare alanı kapsayan modern pazar yerinin çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri bir bir yaptıklarını belirtti. Sosyal tesis ve modern pazar yerinin hizmete girmesiyle birlikte bölgenin sosyal ve kültürel anlamda büyük bir hareketlilik kazanacağını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti;


"Tesisimizde vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde alışveriş yapabilecekleri pazar yeri bulunmaktadır. Ayrıca bölgenin ihtiyacı olan 10 adet iş yerini de mahallemize kazandırdık. Tesisin içerisinde; Kocasinan Akademi çatısı altında eğitim birimleri ve özel günleri için düğün salonu yer alıyor. Modern pazar yeri ile de vatandaşlar nezih bir ortamda alışverişlerini yapabilecekler. Tesisimizin önümüzdeki günlerde açılışını yaparak vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Bütün mahallelerimizde ihtiyaçları yerinde tespit ederek, vatandaşlarımızla istişare yaparak bölgenin ihtiyacı doğrultusunda hizmetlerimizi birer birer yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Kocasinan’ımızı daha yaşanabilir daha konforlu, daha çevreci ve daha modern bir şehir haline getireceğiz. Hizmetlerimizle ilçemiz, şehrimize ve vatandaşlarımıza yaraşır hale gelecek.”


Başkan Çolakbayrakdar, bölgenin değerine değer katacak hizmetler yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:41
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