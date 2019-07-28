Kocasinan’da yüzde 100 organik pazar açıldı

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin katkıları ile hazırlanan ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ Erciyesevler Mahallesinde açıldı. Açılışa katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazar ve organik ürünlerden geçtiğini belirterek, “Sağlıklı nesil ve sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine her zaman destek oluyoruz. ”dedi.

Kocasinan Belediyesi’nin, daha sağlıklı toplum ve daha sağlıklı yarınlar oluşturmak adına ve organik ürünlerin üretimine, tüketimine destek olmak amacıyla hassasiyetle üzerinde durduğu etkinliğin bu yıl 7.’incisi gerçekleştirildi. Sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimine teşvik için kurulan Ekolojik Pazarda 70 stantta; yüzde yüz organik olan sertifikalı ürünler, tüketicilere sunuldu.

İnsan ve toplum yararına olan çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar,“ ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi ile hareket ederek, sağlıklı toplum, sağlıklı nesil, sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine her zaman destek oluyoruz. Bizim insana hizmet eden belediyecilik anlayışımızın yanı sıra, en önemli görevlerimizden bir tanesi de tabi ki insanımızın sağlığını desteklemektir. Özellikle Tarımda Dijital Dönüşüm başlığı altında planladığımız çalışmalar da bu doğrultuda yapılmaktadır. Yüzde 100 organik olarak üretilen sertifikalı ürünler, burada satılıyor. Üretici ve tüketicinin buluştuğu pazar, sezon sonuna kadar devam edecek. Geleneksel hale getirdiğimiz organik pazarımızda satılan ürünleri, hemşerilerimizin sağlıklı sıhhatli iyi günlerde tüketmelerini diliyorum. Bereketli olsun inşallah. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise üretici ve tüketicinin bir araya gelmesinde katkı sağlayan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Günümüzde İyi Tarım, Doğal Tarım ve Organik Tarım yaygın hale gelmektedir. Bizler de ilimizde organik tarımla üretilen ürünlerin daha fazla tüketilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bu vesileyle tüm tüketicileri pazara davet ediyorum.” dedi.

‘Ürünlerimizin hepsi sertifikalı’ diyen Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) Başkanı Yeşim Bekyürek de “Ürünlerimizin topraktan sofraya kadar denetimlerini sağlıyoruz ve üretici ile tüketici arasında bir köprü oluşturuyoruz. Bundan dolayı bizlere destek olan Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Sonrasında ise hem üreticiyle hem de alışveriş yapan bölge sakinleriyle yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, onlara Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan bez çanta hediye etti.