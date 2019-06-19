0553 313 94 23

Kocasinan’da Yunus Emre’nin Çehresi Değişiyor

Kocasinan Belediyesi’nin ilçe genelinde sürdürdüğü kentsel dönüşüm projeleriyle mahallelerin çehresi değişiyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:04
Kocasinan’da Yunus Emre’nin Çehresi Değişiyor

Kocasinan Belediyesi’nin ilçe genelinde sürdürdüğü kentsel dönüşüm projeleriyle mahallelerin çehresi değişiyor. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Yunus Emre Mahallesi’ndeki çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarının her aşamasını büyük bir titizlikle takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.


“Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşüm en önemli çalışmalarımızdan biridir” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Yunus Emre Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmasının bölgenin kaderini değiştireceğini söyledi. Kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla Kocasinan’ın, herkesin yaşamak istediği bir bölge haline geleceğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “İlçenin dört bir yanında devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Yeni Kocasinan’ı hızlıca şekillendiriyoruz. Bu çerçevede Yunus Emre Mahallemizde inşaatı devam eden kentsel dönüşüm konutlarımızda ki çalışmalarımız da hızla ilerliyor. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla, hak sahiplerine huzurlu yuvalarını teslim ederken bir yandan da yeni çalışmalarımızı başlatacağız. Mahallemizdeki 6 blokluk ilk etap inşaatlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Ardından ise yeni etapların çalışmaları başlayacak. Dönüşüm kapsamında Yunus Emre, Gaziosman ve Yavuzlar olmak üzere bütün bu bölgeyi yenileyip, Yeni Kocasinan için bir adım daha atacağız. Bölgeyi Kocasinan’a yakışır şekilde daha modern bir yapılaşmayla taçlandıracağız. Bütün gayretimiz, Kocasinan’ı daha da güzelleştirerek, değer katmaktır. Bu mahallemizde olduğu gibi kentsel dönüşüm ihtiyacı olan mahallelerimizdeki çalışmalar, Kocasinan Belediyesi olarak programımız altında ilerliyor. Her bir adımını kontrol ettiğim kentsel dönüşüm çalışmalarımızı tamamlayarak Yeni Kocasinan’ı el birliği ile inşa etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar sözlerini Kocasinan’daki kentsel dönüşüm projelerinin Kayseri’ye büyük atılımlar yaptıracağını ve tarihe geçecek projeler olacağını vurgulayarak noktaladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 10:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayın şoförüne ödülünü Başkan Atay verdi
    1. Ayın şoförüne ödülünü Başkan Atay verdi
    2. Uzman doktor Hakan Bozkurt NCR’de
    3. İstanbul’da gençlerden Başkan Arı’ya..
    4. FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına"..
    5. Vali Akın, yapımları devam eden okul..
    6. Antalya’da hatalı sürücülere hava ve..
    7. Şi'den Kuzey Kore ziyareti öncesi..
    8. Kaman ilçesinde metruk binalara yıkım..
    9. Borsa güne düşüşle başladı
    10. Sel, Aslanapa köylerinde zarara yol..
    11. Başkan Arif Teke: Pazarı, halkımızın..
    12. Peugeot'dan yeni nesil SUV: Peugeot 2008
    13. Adana’da Başkent Üniversitesi’nden..
    14. Hem lezzetli hem hafif: Susamlı taze..
    15. Platini serbest bırakıldı
    16. Mazı köyünü sel vurdu
    17. Türkiye’den ’Schengen’ vizesine..
    18. Gram altın 253 lira seviyelerinde
    19. Hakkında arama kararı bulunan 2 kişi..
    20. Usturayla 4 genci yaraladı, serbest..
    21. Kadın Koparatifi çalışanları Mucur..
    22. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    23. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    24. Asya borsaları
    25. Zeytin sineğine karşı mücadele
    26. Hortumun büyük zarar verdiği Kemer..
    27. RTÜK, Kore ile televizyon yapımları..
    28. 5.Burhaniye Bisiklet Festivali Başlıyor
    29. FETÖ şüphelisi tren garında yakalandı
    30. Özel sektörün yurtdışı kredileri..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz