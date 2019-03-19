Kocasinan’da yaşam alanları modernleşiyor

Kocasinan Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde yer alan parklarda, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarla ilgili bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar; "İlçemiz sınırları içerisinde yer alan yaşam alanlarını yapılan çalışmalarla daha da güzelleştiriyoruz ”dedi.

Kocasinan bölgesinde her gün binlerce insanın hoşça vakit geçirmek için uğradığı parkların, çocuklar için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olan, aktif olarak kullanılan alanların bakımı sağlanırken; zararlı bakterilerin oluşumunu da mümkün olduğunca önlemeye çalışıyor ve dezenfekte çalışmalarını periyotlar halinde gerçekleştiriyoruz. Mevcut parkların bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra ilçeye yeni ve farklı yeşil alanlar kazandırarak, sosyal alanların sayısını artırıyoruz. Bu çerçevede Kocasinan’ın her bir mahallesinde park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Gerek park yapımıyla gerekse çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları ile Kocasinan’a yeni bir soluk kattık. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine, daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmek içindir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar; “Yaşamak ve yaşatmak için sloganımızda sıklıkla belirttiğimiz gibi daha çevreci ve daha yeşil bir Kocasinan için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” diyerek sözlerini noktaladı.