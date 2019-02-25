Kocasinan’da vatandaşın yüreğine dokunan hizmet

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Halka Hizmet, Hakk’a Hizmet’ anlayışı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Gönül Belediyeciliği Seferberliği Çağrı’sını, 4 yıldır ‘Sosyal Belediyecilik’ olarak vatandaşların yüreğine dokunan hizmetlerle yerine getirdiklerini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, çölyak alerjisine farkındalık oluşturmak amacıyla Topaktaş, Hamamcı ve Sarıkeçe ailelerini ziyaret etti. Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ikamet eden Topaktaş ailesinin misafiri oldu. Çölyak alerjisi olan 11 yaşındaki Batuhan ve 9 yaşındaki Arda’nın sosyal medyadan daveti üzerine ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, onlarla yakından ilgilendi. Batuhan ile keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, çeşitli hediyelerin yanı sıra Kocasinan Belediyesi’nin çölyaklı aileler için hazırladığı glütensiz ürün paketini verdi. Başkan Çolakbayrakdar, “Hizmetlerimizle Batuhan gibi bütün genç ve çocuklarımızın yanındayız. Elimizden geldiğince imkanlar doğrultusunda gençlerimizin destekçisiyiz” dedi. Kayserililere daha güzel hizmet için gayret ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Halka Hizmet, Hakk’a Hizmet’ anlayışı ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Gönül Belediyeciliği Seferberliği Çağrı’sını, 4 yıldır ‘Sosyal Belediyecilik’ olarak vatandaşlarımızın yüreğine dokunan hizmetlerimizle yerine getiriyoruz. Bunlardan biri olan ve 2 yıla yakındır devam ettirdiğimiz çölyaklı ailelere hizmetlerimizin yanı sıra glutensiz ürün paketi ile destek oluyoruz ve ilçe sınırları içerisinde bugüne kadar 150 çölyaklı aileye ulaştık. Belediye olarak hazırlanan glütensiz ürün paketlerini ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre periyodik aralıklarla dağıtıyoruz. Amacımız, bir nebze de olsa vatandaşlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmak, bunu yaparken de aramızdaki gönül bağını pekiştirmektir. Her şey geleceğimizin teminatı yavrularımız içindir”.

Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çölyaklı vatandaşlarımıza desteklerimizi devam ettireceğimizi belirtmek isterim. Bu vesileyle tüm çölyaklılara huzurlu, mutlu, uzun ömürler dilerim” diyerek sözlerini noktaladı.

Topaktaş ailesi ise Kocasinan Belediyesi’nin kendileri için yapılan hizmetlerden son derece memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Başkan Çolakbayrakdar’ın ikinci ev ziyareti Mevlana Mahallesi’ndeki Hamamcı ailesi oldu. 1 yaşındaki Nisa ve 7 yaşındaki Kübra’yı seven Başkan Çolakbayrakdar, çölyak rahatsızlığı bulunan 10 yaşındaki Sema ile sohbet etti. 4 kardeşe birbirinden özel hediyeler veren Başkan Çolakbayrakdar, çölyaklıların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Hamamcı ailesi de Başkan Çolakbayrakdar’ı evlerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Günün son ziyaret adresi Ziyagökalp Mahallesi oldu. Fatma Çolakbayrakdar, Sarıkeçe ailesinin glüten alerjisi olan 8 yaşındaki Hasan’ı ziyaret edip, sohbet etti. Hasan ile gıda olarak hangi ürünleri tükettiği ile ilgili sohbet eden Fatma Çolakbayrakdar, glütensiz ürün paketini verdi. Sarıkeçe ailesi de Fatma Çolakbayrakdar’ın kendilerini ziyaret etmesinden memnun olduklarını söyledi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin çölyaklı aileler için hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içinde; makarna, un, bisküvi, çikolata, kek, ekmek karışımı, gofret, bisküvi, hamur işi karışım vb. gibi glütensiz yiyecekler bulunuyor.