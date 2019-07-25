Kocasinan’da üretici ve tüketicinin buluştuğu organik pazar açılıyor

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ 28 Temmuz Pazar günü saat 10.00’da açılıyor. İnsan ve toplum yararına olan çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi’nde hizmete açacakları organik pazara tüm Kayserilileri davet etti.

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin katkıları ile hazırlanan ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ açılıyor. Kocasinan Belediyesi’nin, daha sağlıklı toplum, daha sağlıklı nesil ve daha sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine destek olmak amacıyla üzerinde hassasiyetle durduğu etkinliğin bu yıl 7.’incisi gerçekleştirecek. Ekolojik Pazarda bu yıl 70 stantta organik ürünler, tüketicilere sunulacak.

Sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazar ve organik ürünlerden geçtiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar,“Daha temiz, daha modern ve daha çevreci Kocasinan için çalışıyoruz. Daha güzel bir Kocasinan için organik tarımın da içinde yer aldığı her türlü organizasyonu destekliyoruz ve bu organizasyonların her zaman yanındayız. Bizim insana hizmet eden belediyecilik anlayışımızın yanı sıra, en önemli görevlerimizden bir tanesi de tabi ki insanımızın sağlığını desteklemektir. Bu çerçevede geleneksel hale getirdiğimiz organik pazarımızda satışa sunulacak doğal olan ürünlerimizin hepsi sertifikalıdır. Üreticinin ve tüketicinin buluştuğu pazarı, 28 Temmuz Pazar günü saat 10:00’ da hizmete açacağız. Tüm hemşerilerimizi sağlıklı yaşam için organik pazar açılışına davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.