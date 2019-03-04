Kocasinan’da ulaşılmadık ihtiyaç sahibi kalmayacak

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllüsü Projesiyle veren el ile alan el arasında hayır köprüsü kurduklarını belirterek, projeyle Kocasinan bölgesinde ulaşılmadık ihtiyaç sahibi kalmamasını hedeflediklerini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllüsü Projesi kapsamında Kayseri Park Alışveriş Merkezi’nde oluşturulan ikinci el eşya toplama standını ziyaret etti. Kocasinan Belediyesi olarak yeni ve farklı projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bunlardan biri olan Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile bölgemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Proje çerçevesinde hizmete sunduğumuz; Yeşil Mahalle’deki İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ve Zümrüt Mahallesi’ndeki Sosyal Market ile hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyoruz. Projemizle gıda, tekstil ve diğer ürünler alanında vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Özellikle ikinci el marketimizde ihtiyaç fazlası eşyaları, ihtiyacı olan ailelerle buluşturuyoruz. Bu hizmetlerimize destek veren vatandaşlarımıza, Kayseri Park Alışveriş Merkezi ve Meysu Outlet AVM’de bizlere stant açma imkanı sunan yetkililere teşekkür ediyorum. Çünkü; vatandaşlarımız buraya geldiklerinde rahatlıkla ihtiyaçları kalmayan ürünlerini, buralara teslim edebiliyorlar. Almış olduğumuz bu ürünleri biz daha sonra ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Veren el ile alan el arasında bir köprü oluşturuyoruz. Şimdiye kadar 10 binin üzerinde aileye ulaştık. Her geçen gün destek daha da artıyor. Bu noktada Kocasinan bölgesinde ihtiyaç sahibi olupta ulaşılmayacak vatandaş kalmayana kadar bu projemizi devam ettireceğiz. Vatandaşlarımız ayrıca evden alınması gereken koltuk, buzdolabı ve televizyon gibi eşyalar için ise 0(352) 222 70 00 numaralı telefonu aradıklarında Çözüm Merkezimize ulaşabilirler ve bu eşyalardan alınıp ihtiyaç sahiplerine ulaşması noktasında destek olabilirler.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ikinci el eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşların; Kocasinan Belediyesi’nin tesislerine, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne, ilçedeki mahalle muhtarlıklarına ve AVM’lerde oluşturulan ikinci el eşya toplama stantlarına başvurmalarının yeterli olacağını belirterek sözlerini noktaladı.