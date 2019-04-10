0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kocasinan’da Türk Kültürü geleceğe aktarılıyor

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okullar arası Türk Halk Müziği Ses Yarışması düzenlendi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 12:16
Kocasinan’da Türk Kültürü geleceğe aktarılıyor

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okullar arası Türk Halk Müziği Ses Yarışması düzenlendi. Genç nesillerin Türk Halk Müziğine olan ilgi ve farkındalıklarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada, birbirleriyle kıyasıya yarışan öğrenciler performanslarıyla göz doldurdu.


Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda düzenlenen etkinliğe, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yarışmada öğrenciler, birbirinden güzel performanslar sergilerken, jüri üyeleri puanlamada zorlandı. Yarışmaya katılanlar; sazlarla uyum 15 puan, ses genişliği ve ses kalitesi 30 puan, yöresel ağız ve makam baskılarının temizliği 15 puan, eserin zorluk derecesi 15 puan, sahne duruşu 10 puan, sözleri doğru okuma 15 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirildi. Birbirinden güzel türkülerden oluşan repertuarı seslendiren öğrenciler, performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı. Programda konuşan Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, yarışmanın bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirterek, desteklerinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Dereceye giren öğrenciler ise yarışma ile Türk kültürünün en iyi şekilde korunduğunu belirterek,mutluluklarını dile getirdiler.


Türk Halk Müziği Ses Yarışması’nda puanlama sonucu; İlkokullar arasında birinci Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Muammer Musab Yüksel, ikinci Argıncık Şehit Kadir Çelebi İlkokulu öğrencisi Tuğsem Coşkun, üçüncü ise Beyazşehir İMKB İlkokulu öğrencisi Hatice Kübra Herdem oldu. Ortaokullar arası sıralamada ise birinci Osman Düşüngel Ortaokulu öğrencisi Nesrin Coşkun, ikinci Refika Küçükçalık Ortaokulu öğrencisi Umutcan Öztürk, üçüncü ise Ergenekon Ortaokulu öğrencisi Sema Dündar oldu. Liseler arasında ise birinci Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğrencisi Gamze Şengül, İkinci Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencisi Turan Eren Demir, üçüncü ise Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Azime Deniz oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 12:16
  1. sergi
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan şampiyon sporculara tebrik telgrafı
    1. Erdoğan'dan şampiyon sporculara tebrik..
    2. Benzin ve motorine zam
    3. TL, martta değer kaybetti
    4. Tarihi takılar modern tasarımlarla..
    5. GRAFİKLİ - İran'da güvenlik, siyaset..
    6. Aidat borçlarındaki faiz kazığına kim..
    7. Erdoğan-Bahçeli zirvesi başladı!
    8. "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm..
    9. Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
    10. Ortopedik hastalıklarda bütüncül..
    11. Hamilelikte diş bakımı daha önemli
    12. Akyazı Belediyesi’nde başkan..
    13. "İki devletli çözüm için herkesten çok..
    14. Şanlıurfa’da Türk Polis Teşkilatının..
    15. Sincan lalelerle rengarenk
    16. Polis haftasında şehit polisler anıldı
    17. Müdür Zeybek, “Polis teşkilatı kanıyla..
    18. Ayhan Avcı Milli Takımı antre edecek
    19. Anadolu’nun Akademisi’nde siyaset..
    20. İstanbul Havalimanı’ndan Şırnak’a..
    21. Muhtarlık oy pusulalarının yakıldığı..
    22. Netanyahu'ya kötü haber! İsrail'de..
    23. Toprak kayması mahalleyi sokağa döktü
    24. Adana’da Polis Haftası kutlandı
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet..
    26. Giresun’da Türk Polis Teşkilatı’nın..
    27. Depremde halat salınımını yüzde 55..
    28. Kütahya’da ‘Sağlık Günleri’..
    29. Fethiye’de Polis Haftası Kutlaması
    30. Mühendislik fakültesinden BEÜ’ye 2 ödül
    FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu başkası söylemiyorsa...
    FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu başkası söylemiyorsa...
    İşin rengi değişti! Akşener'den 'darbe' tehdidi
    İşin rengi değişti! Akşener'den 'darbe' tehdidi
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu