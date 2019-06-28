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Kocasinan’da Siyez Buğdaylar Hasada Hazırlanıyor

Kayseri’de tarıma yeni bir boyut kazandıran Kocasinan Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren KAYÇEV ile birlikte ata yadigarı siyez buğday üretimini yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı proje meyvelerini vermeye başladı.

28 Haziran 2019 Cuma 12:10
Kocasinan’da Siyez Buğdaylar Hasada Hazırlanıyor

Kayseri’de tarıma yeni bir boyut kazandıran Kocasinan Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren KAYÇEV ile birlikte ata yadigarı siyez buğday üretimini yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı proje meyvelerini vermeye başladı.


Hasanarpa Mahallesi’nde yaklaşık 18 dönüm arazı üzerinde geçen yılın sonunda Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ında ekimine katıldığı siyez buğdayı hasada hazırlanıyor. Hayata geçirdiği proje ve çalışmalarla her zaman çiftçilerin yanında olan Başkan Çolakbayrakdar, proje ile Türkiye’ye model olduklarını belirterek, uygulamayla Kocasinan’ın tarımsal alanda büyük bir atılım yaşayacağını söyledi.


Projeyle Kayseri’ye ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’da tarım, ticaret ve sanayi gibi her alanda bölgesel kalkınmaya dönüşecek bir politika oluşturduk. Bu kapsamda bünyemizde faaliyet gösteren KAYÇEV aracılığıyla yenilikçi belediye olarak yapmış olduğumuz uygulamayla ata yadigarını geleceğe aktaracağız. Geçmişi 1000 yıl öncesine dayanan ve genetiği değiştirilmemiş yapısıyla doğallığını koruyan siyez buğdayı, hem bölge çitçimizin gelirini artıracakhem de sağlıklı nesillerin yetişmesine vesile olacaktır. Tıbbı ve aromatik bitkilerle tarımsal alanda başlatmış olduğumuz yenilikçi tarım anlayışını her geçen gün yeni projelerle taçlandırarak, her alanda olduğu gibi bu konuda da öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz. Projemiz sayesinde yeni mahsul ürünleri çiftçilerimize dağıtacağız. Kocasinan Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi tarımsal alanda da vatandaşlarımızın yanındayız. İlçemizde başlattığımız bu uygulama,Türkiye’ye model olmuştur. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımların yanı sıra bundan sonra da yeni projelerimizle Kocasinan’ımız için farklılıkları hayata geçireceğiz. Bütün gayretimiz, şehrin ve ülkemizin ekonomisine destek olmak ve istihdama katkı sağlamaktır.” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin her zaman çiftçinin yanında olduğunu sözlerine ekledi.


Projeyle verimi ve besin değeri yüksek olan siyez buğday üretiminin artırılması, ilçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:10
  1. doğa

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