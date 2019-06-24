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Kocasinan’da küçük dostlar için büyük hassasiyet

Kocasinan Belediyesi, hava sıcaklıklarından dolayı su ve yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve diğer canlılar için ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirilen beslenme noktalarına su ve mama bırakıyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
Kocasinan’da küçük dostlar için büyük hassasiyet

Kocasinan Belediyesi, hava sıcaklıklarından dolayı su ve yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve diğer canlılar için ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirilen beslenme noktalarına su ve mama bırakıyor. Doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Ekolojik dengenin ve şehrimizin doğal güzelliklerinin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” dedi.


Çevreye ve doğaya değer vermesiyle dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “İnsan odaklı projelerin yanı sıra bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız var. Hoşgörü diyarı Kayseri’mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz. Sokak hayvanları için beslenme üniteleri ve küçük dostlar ambulansı gibi hizmetlerimizle Kayseri’ye ve Türkiye’ye örnek oluyoruz. Böylelikle hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz. Vatandaşların yüreğine dokunan ve diğer belediyelere de örnek olan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.


Yeşil alanları ve parkları ile göz dolduran Kocasinan’ın birçok noktasında sokak hayvanları için besleme noktaları oluşturduklarını ve bunların Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak kontrol edildiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bu noktalarda sıcak yaz günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu gibi hassasiyet gerektiren çalışmalarımızda toplumun her kesiminden destek görüyoruz. Vatandaşlarımızın da aynı hassasiyeti göstermesi bizleri gerçek manada memnun ve mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.


Başkan Çolakbayrakdar, bölgedeki sokak hayvanlarının yaşam şartlarını daha da iyileştirmek ve sıcak yaz günlerinde olası bir mağduriyetin önüne geçmek için çalışmaların aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.


Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hava sıcaklıklarından dolayı su ve yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirilen beslenme noktalarına su ve mama bırakıyor. Belirli zaman diliminde mama ve su bırakılan sokak hayvanları beslenme noktalarının sayesinde küçük dostlar, sıcak yaz günlerinde olası bir mağduriyet yaşamıyor. Sokak hayvanların rahatlıkla ulaşabildiği, üstü kapalı ve iki katlı olarak tasarlanan beslenme noktalarının üst katında kuşlar, alt katında ise köpek ve kediler için mama ve su bölümü bulunuyor. Kocasinan Belediyesi, bu uygulamayla çevreye ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliğine büyük katkıda buluyor.


Öte yandan Kocasinan sakinlerinin, sokak hayvanlarının hasta veya yaralanmaları durumunda Kocasinan Belediyesi’nin 222 70 00 numaralı telefonundan Çözüm Merkezine ulaşmalarının yeterli olacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
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