Kocasinan’da Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Yenileniyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yapılacak olan yollar, çevre düzenlemesi ve park alanlarında incelemelerde bulundu. Daha yaşanabilir ve daha konforlu bir Kocasinan için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Her yaptığımız hizmetler, hemşerilerimizin huzuru ve refahı içindir.” dedi.

Kocasinan Belediyesi, gerek park ve yol çalışmalarıyla gerekse kentsel dönüşüm projeleriyle, ilçede yaşayan vatandaşlara daha konforlu ve daha güzel bir çevre sunmak için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Bu doğrultuda ‘Yeni Kocasinan’ı adım adım şekillendiren Başkan Çolakbayrakdar, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde de adım adım gezerek, saha çalışması gerçekleştirdi. Yaptığı incelemeler esnasında mahalle sakinlerinin hatırını sormayı da ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Kocasinan Belediyesi olarak ilçe genelinde bir yandan yeni işleri yaparken bir yandan da çevre düzenlemesi, yenileme, yol yapımı ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızın isteklerini birebir dinliyor, elimizden geldiği ölçüde talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bölgenin ihtiyacı olan parklar, yollar ve çevre düzenlemesi ile ilgili tüm çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahallenin çehresi de değişecek. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Kocasinan sakinlerimize yakışır bir ilçe hazırlamak ve vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmaktır.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların daha konforlu bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Her yaptığımız hizmetler, hemşerilerimizin huzuru ve refahı içindir” diyerek sözlerini noktaladı.

Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Mehmet Benli ise mahalleye yapılan yatırımlardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.