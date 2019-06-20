Kocasinan’da geleceğin ressamları yetişiyor

Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi, geleceğin ressamlarını yetiştiriyor. Bu çerçevede açılan resim kursuyla, yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiren çocuklar, karakalem çalışması gibi teknikleri öğrenerek ortaya güzel eserler çıkarıyor.

Kocasinan Akademi’nin açmış olduğu Resim Kursunda buluşan genç yetenekler, renkli çalışmalarıyla göz doldururken, yeni arkadaşlıklar edinmenin ayrıcalığını da Kocasinan Akademi’de yaşıyor. Konuyla ilgili konuşan Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisi Resim Eğitmeni Zeynep Dağaçar, “Burada çocuklara karakalem çalışmalarını öğretiyoruz. İlk olarak temel çalışmalardan başladık. Karakalem tekniği, karakalem ışık ve ton geçişleri ile ışık ve gölge tekniğini kullanarak objeleri bire bir çizilmesini öğretiyoruz. Özellikle çocuklarımızın gördüklerini bir kağıda nasıl aktarıyorlar bu bizim için önemlidir. İnşallah ilerleyen zamanda çocuklarımız güzel çizimler yapabilecek seviyeye gelecek” ifadelerini kullandı.

Resim kursunda doyasıya eğlenen genç yetenekler ise böyle güzel hizmetten dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, kurs sayesinde resme olan ilgilerinin daha da arttığını ve ileride meslek ya da hobi olarak resim yapmaya devam edeceklerini vurguladı.