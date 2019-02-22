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Kocasinan’da çalmadık kapı girilmedik gönül kalmıyor

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, Bugün Sizdeyiz Projesi kapsamında Yıldız ve Kocakaplan ailelerinin misafiri oldu.

22 Şubat 2019 Cuma 11:20
Kocasinan’da çalmadık kapı girilmedik gönül kalmıyor

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, Bugün Sizdeyiz Projesi kapsamında Yıldız ve Kocakaplan ailelerinin misafiri oldu. Mahallelerin ihtiyaçlarını kadınlardan dinleyen Fatma Çolakbayrakdar, Kocasinan’da çalınmadık kapı bırakmayacaklarını söyledi.


Bugün Sizdeyiz Projesi kapsamında farklı günlerde Yıldız ve Kocakaplan ailelerin misafiri olan Bayan Çolakbayrakdar, mahallelerin sıkıntılarını kadınlardan dinledi. İlk olarak Fatma Çolakbayrakdar, Mithatpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Hürmet Yıldız’ın evine misafir oldu. Burada aile fertleri ve komşularının taleplerini dinleyen Fatma Çolakbayrakdar,Kocasinan’da çalınmadık kapı bırakmayacaklarını belirterek, “Hanımlarımız bulundukları ilçede, mahalledeki sorunları farklı bir bakış açısıyla tespit ediyorlar. O yüzden bizler bölgedeki sorunları tespit etmek için hanımlarımızdan birebir talepleri dinliyoruz ”dedi. Burada bir süre kadim büyüklerle sohbet eden Fatma Çolakbayrakdar, “Büyüklerimiz için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bizler her zaman sizlerin yanındayız” diye konuştu. Ev sahibinin yeni doğan bebeğine de ‘Hoş geldin’diyen Fatma Çolakbayrakdar, “Allah bahtını açık etsin, uzun ömür versin” diyerek bebek seti hediye etti.


Farklı bir günde Zümrüt Mahallesi’nde ikamet eden Suzan Kocakaplan ailesini ziyaret eden Fatma Çolakbayrakdar, kadınlarla keyifli sohbetlere imza attı. Ziyaretlerde ev ahalisinin gönüllerini aldıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, “Eşim Ahmet Bey ile birlikte Kocasinan ailesini her fırsatta ziyaret edip, istek ve taleplerini dinliyoruz. Ziyaretlerimizle ilçe sakinlerinin yüreklerine dokunarak, gönül birliği oluşturduk” şeklinde konuştu. Çölyaklılara yönelik gıda yardımları, ikinci el eşya mağazası, yeni doğan bebek seti gibi belediyenin yaptığı hizmetlerden bahseden Fatma Çolakbayrakdar, bu tür imkanlardan herkesin haberdar olup yararlanmasını istedi.


Kadınlar ise ziyaretten oldukça memnun kaldıklarını ifade ederek, teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:20
  1. doğa

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