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Kocasinan’da 8 asırlık köşk, gök gözlem evi olacak

Kocasinan Belediyesi, Erkilet Mahallesi’nde bulunan 8 asırlık tarihi köşkü restore ederek, Gök Gözlem Evi haline dönüştürecek.

18 Haziran 2019 Salı 14:24
Kocasinan’da 8 asırlık köşk, gök gözlem evi olacak

Kocasinan Belediyesi, Erkilet Mahallesi’nde bulunan 8 asırlık tarihi köşkü restore ederek, Gök Gözlem Evi haline dönüştürecek. Vizyon projelerini bir bir hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarihi ve kültürel eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üzerlerine düşen her türlü gayreti gösterdiklerini söyledi.


Başkan Çolakbayrakdar’ın proje tanıtım toplantısında‘Benzersiz Şehirler’ konu başlığıyla açıkladığı; Hıdırellez Gök Gözlem Evi Projesi kapsamında ihale aşaması tüm hızıyla devam ediyor. “Tarihe ve kültüre sahip çıkıyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, kültürel miraslarımızı koruyup yaşatmak ve geleceğe aktarmak için çok yönlü çalışmalar yaptıklarına dikkat çekerek, “Yapımı 1241- 1242’lı yıllara ait olan Hızır İlyas köşkü diye bilinen tarihi mekanı, restore ederek günümüze kazandıracağız ve bizden sonraki kuşaklara da kültür mirası olarak bırakmakmış olacağız. Kocasinan Belediyesi olarak birçok alanda yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de tarihi ve kültürel eserlerin günümüze kazandırılması için yapılan çalışmalardır. Tarihi yapıyla ilgili çalışmamız da geçmişimizi geleceğe taşıma adına yapmış olduğumuz önemli çalışmalardan bir tanesidir. Burada yaşayan hemşehrilerimizin sabırsızlıkla beklediği bu çalışmayla mekanı en kısa sürede tamamlayarak, vatandaşların hizmetine sunacağız.” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Tarihi değerlerimizi korumak, geleceğe taşımak adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapılan çalışmalar, şehrimize hayırlı olsun” diyerek noktaladı.


Kocasinan Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Coşkun Pınar ise Hızır İlyas Köşkü’nün 13. Yüzyıldan kalan tarihi bir mekan olduğunu belirterek, “Av köşkü olarak planlanan yapı, daha sonra şifahane olarak kullanıldığı bilinmektedir. Kocasinan Belediyesi olarak tarihe sahip çıkıyoruz ve yapının projelerini tamamladık. Projemiz, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylandı. Önümüzdeki dönem içerisinde restorasyon ihalesini yapacağız. Gök Gözlem Evi olarak planladığımız çalışmamız, tamamlandığında gökyüzündeki yıldızların ve gezegenlerin izlenebileceği bir yapı olacak. Bu çalışmada olduğu gibi diğer restore çalışmalarında da projelerimiz tüm hızıyla devam edecek.” diye konuştu.



HIDIRELLEZ KÖŞKÜ HAKKINDA


13. yüzyıl Selçuklu dönemi eseri olan Hıdırellez’i Köşkü, Anadolu Selçuklu Sultanı 2’nci Gıyasettin Keyhüsrev tarafından Hıdırellez Tepesi’ne büyük bir tümülüsün üstüne yaptırılmıştır. Av köşkü olarak planlanan yapı bazı kaynaklara göre şifahane olarak kullanılmıştır. Şehre hakim bir konumda bulunan yapıda; hol, mescit, eyvan ve bir mutfak bulunmaktadır. Ayrıca yapı, kesme taş duvar örgüsü ile inşa edilmiştir ve duvarlar yığma tekniğiyle yapılmıştır. Farklı özelliğiyle Kayserililerin ilgisini çeken yapı, Kocasinan Belediyesi tarafından restore edilerek, vatandaşların hizmetine sunulacak.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:24
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