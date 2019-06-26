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Kocasinan’da 6 Ayda Bin 255 Çift, Mutluluğa İmza Attı

Mutlu yuvalar için imzaların atıldığı Kocasinan Belediyesi Nikah Salonunda, yılın ilk 6 ayında toplam bin 255 çiftin nikah akdi gerçekleştirildi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:58
Kocasinan’da 6 Ayda Bin 255 Çift, Mutluluğa İmza Attı

Mutlu yuvalar için imzaların atıldığı Kocasinan Belediyesi Nikah Salonunda, yılın ilk 6 ayında toplam bin 255 çiftin nikah akdi gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da evlenen çiftlere fırsat buldukça sürpriz yaparak, hem nikahlarını kıydı hem de çiftlere içeriği ile zengin birer nikah seti hediye etti.


Ailenin, toplumun çekirdeği olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, yılın ilk 6 ayında toplam bin 255 çiftin mutlu birer yuva için Kocasinan’da ‘Evet’ dediğini belirterek, nikah işlemlerinin en çok Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’da yaşayan her bireyin doğumundan başlayıp hayatın her alanında yanında olmaya gayret ediyoruz. Daha sağlıklı bir nesil oluşturmak ve daha huzurlu bir aile yapısına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Modern nikah salonlarımızla çiftlere, hayatlarının en mutlu anlarında modern ve nezih bir ortam sunuyoruz. Ayrıca çiftlere içinde; Kur’an-ı Kerim, aile ilmihali, lokum, kahve, fincan takımı ve Türk Bayrağı bulunan içerik açısından oldukça zengin ‘Nikah Seti’ hediye ediyoruz. Hemşehrilerimin daha huzurlu ve daha mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarındayız ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Belediyemizde nikah akdini gerçekleştiren bütün çiftlerimize vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak bir aile yuvası kurmalarını Allah’tan niyaz ediyorum. Evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içerisinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.


Kocasinan Belediyesi Nikah Salonu’nda evlenen çiftler, unutulmaz anlarını ölümsüzleştirmek için aileleriyle birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:58
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