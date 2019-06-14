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Kocasinan Belediyesi’nden öğrencilere karne hediyesi

2018-2019 eğitim-öğretim döneminin sone ermesi nedeniyle bir mesaj yayınlayan Başkan Çolakbayrakdar, karne alan tüm öğrencileri tebrik etti.

14 Haziran 2019 Cuma 15:46
Kocasinan Belediyesi’nden öğrencilere karne hediyesi

2018-2019 eğitim-öğretim döneminin sone ermesi nedeniyle bir mesaj yayınlayan Başkan Çolakbayrakdar, karne alan tüm öğrencileri tebrik etti.


Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların ve gençlerin spor, kültür ve sanat gibi hayatın her alanında aktivitelerin içerisinde yer alabilmeleri için birçok alanda yatırım yaptıklarını söyledi. Mesajında, yarınların teminatı olarak gördükleri çocuklar için hayatın her alanında aktif olarak yer alabilmeleri adına çeşitli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar; “Bütün gayretimiz; çocuklarımızın geleceği ve onlara daha güzel yarınlar hazırlamak içindir. Bu doğrultuda yoğun bir gayret içerisindeyiz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da aynı anlayış doğrultusunda hareket edeceğiz” dedi. Eğitim alanında yaptıkları hizmetlerden bahseden Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerin içeriği ile ilgili olarak şu bilgileri verdi;


"Bu hizmetlerimizde okullarımızın hijyenik temizliğine oldukça önem veriyor, belirli periyotlarla okulların temizliğini gerçekleştiriyoruz. 3 yıldır bu hizmetimizi aralıksız sürdürüyoruz. Çocuklarımızın spor, kültür ve sanat gibi hayatın her alanında aktivitelerin içerisinde olabilmeleri için projeler üretip ona uygun yatırımlar yapıyoruz. Bu çerçevede Kocasinan Akademi çatısı altında birçok proje ve hizmet ürettik. Önümüzdeki dönem bu hizmetlere yenilerini ekleyeceğiz”


Açıklamasında Kocasinan Çocuk Dergisi için ayrı bir parantez açan Başkan Çolakbayrakdar; "Kültür faaliyetleri kapsamında öğrencilerimiz için hazırladığımız Kocasinan Çocuk Dergisi’ni periyodik aralıklarla öğrencilerimize hediye ediyoruz. Amacımız; çocuklarımıza farklı bakış açıları kazandırarak, değişik konularda öğrencilerimize yardımcı olabilmektir. Çocuklarımız böylelikle daha güzel yarınlara sağlam adımlarla yürüyecektir. Milli ve manevi değerlerle bezeli içeriğe sahip Kocasinan Çocuk Dergisi çocuklara, Sinan ve Sinem isimli kahramanların maceraları doğrultusunda doğru ve örnek davranışlarla toplumda saygın bir yer edinebilmenin yolunu öğretiyor. Aynı zamanda Müslüman Türk alimlerinin hayatına da yer verilen dergi, tarihte yer almış bilimsel çalışmalar ve günümüz modern teknoloji arasında geçen zamanı nesnel örneklendirmelerle okuyucularına doğru bir şekilde aktarıyor” dedi. Yapılan hizmetlerle milli ve manevi değerlere sahip nesillerin yetiştirilmesine katkı sunduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, karne alan tüm öğrencileri, Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yaz Dönemi Spor Etkinlikleri’ne katılmaya davet etti.


Öte yandan Kocasinan Belediyesi Başkan Vekili Cengiz Ekici de, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç ve Kocasinan İlçe milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ile birlikte Alparslan İlköğretim Okulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak, öğrencilere Kocasinan Çocuk Dergisi’nin 13. Sayısını hediye etti.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:46
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